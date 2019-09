Rafael Nadal is vooral opgelucht dat hij er vrijdagavond (lokale tijd) in geslaagd is om voor de vijfde keer in zijn loopbaan de US Open-finale te bereiken. De Spanjaard, die in drie sets afrekende met Matteo Berrettini, is blij dat hij de verwachtingen waar weet te maken.

"Het betekent heel veel voor mij dat ik weer op dit punt sta in mijn carrière. Zeker na de bij vlagen lastige periode aan het begin van dit seizoen", bekende Nadal op zijn persconferentie na zijn overwinning op de 23-jarige Berrettini.

De 33-jarige Nadal bereikte in januari de finale van de Australian Open, maar het duurde vervolgens vier maanden voordat hij weer de eindstrijd van een ATP-toernooi haalde. Hij won in mei het graveltoernooi van Madrid en schreef begin juni voor de twaalfde keer Roland Garros op zijn naam.

Op de US Open is Nadal vooralsnog ongenaakbaar. De nummer twee van de wereld verloor op weg naar zijn 27e Grand Slam-finale slechts één set en is verrassend genoeg de enige speler uit de top drie die de laatste vier op Flushing Meadows bereikte.

Rafael Nadal gaat op voor zijn negentiende Grand Slam-titel. (Foto: Pro Shots)

'Moet allerbeste tennis spelen tegen Medvedev'

Om de US Open voor de vierde keer in zijn loopbaan te winnen en een nieuwe stap naar het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer (twintig) te zetten, moet achttienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal af zien te rekenen met Daniil Medvedev.

"Hij zet iedere week weer een nieuwe stap in zijn ontwikkeling", ziet Nadal. "Daniil heeft een geweldige zomer met zijn toernooizege in Cincinnati en finaleplaatsen in Montreal en Washington. Hij is de beste speler van deze zomer en is zodoende ook de moeilijkste opponent. Ik zal mijn beste tennis moeten spelen."

De finale tussen Nadal en Medvedev begint zondag om 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium in New York. De eindstrijd bij de vrouwen gaat tussen Serena Williams en Bianca Andreescu en staat zaterdag om 22.00 uur op het programma.