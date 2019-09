Rafael Nadal heeft zich vrijdag (lokale tijd) op overtuigende wijze voor de finale van de US Open geplaatst. De Spanjaard rekende in New York af met de Italiaan Matteo Berrettini. In de finale treft hij zondag Danill Medvedev, die Grigor Dimitrov opzij zette.

De 33-jarige Nadal had 2 uur en 39 minuten nodig om de tien jaar jongere Berrettini te verslaan. Het werd 7-6 (6), 6-4 en 6-1 in het Arthur Ashe Stadium.

Nadal kan de US Open voor de vierde keer op zijn naam schrijven. De laatste keer dat het hardcourttoernooi won, was in 2017. Daarvoor was hij ook in 2010 en 2013 de beste. Vorig jaar was Juan Martín del Potro in de halve finales te sterk.

De Spanjaard hoopt zijn negentiende Grand Slam-titel binnen te halen. Roger Federer is met twintig titels nog altijd recordhouder. Novak Djokovic zit Nadal op de hielen met zestien titels.

Berrettini kreeg de gehele wedstrijd geen breakkansen maar behield ook zijn servicegames de eerste set, al dan niet met veel moeite. Een tiebreak moest voor een beslissing zorgen, waarin de Italiaan goed startte. Een 4-0 voorsprong en twee setpunten bleken echter niet voldoende, waarna Nadal zijn eerste setpunt van de tiebreak wél verzilverde.

In de tweede set bleek de service van de Spanjaard wederom onaantastbaar; Nadal verloor slechts vier punten in zijn eigen games en hij wist de servicegame van Berrettini voor het eerst af te pakken. Daarna was het verzet gebroken en besliste Nadal de wedstrijd na tweeënhalf uur in zijn voordeel.

Rafael Nadal verloor geen set tegen Berrettini. (Foto: Pro Shots)

Medvedev plaatst zich op overtuigende wijze voor US Open-finale

De als vijfde geplaatste Medvedev verloor net als Nadal geen set in zijn halve finale en zegevierde met 7-6 (5), 6-4 en 6-3 tegen Dimitrov. Hij is de eerste Rus in de finale van een Grand Slam-toernooi sinds Marat Safin in 2005.

Medvedev kwam nog nooit verder dan een vierde ronde op een Grand Slam, maar presteert de hele zomer al uitstekend op ATP-toernooien in Noord-Amerika. In Washington en Montreal haalde hij de finale maar verloor hij tweemaal, één keer van Nadal. In Cincinnati was hij wel de sterkste.

Ondanks zijn vele wedstrijden in Noord-Amerika de laatste tijd was Medvedev niet geliefd bij het Amerikaanse publiek op de US Open. Tijdens zijn derderondepartij tegen Féliciano Lopez misdroeg hij zich tegenover een ballenjongen en sloeg hij zijn racket kapot, waarna hij het publiek zijn middelvinger toonde.

Ook in de kwartfinale en in de interviews na zijn wedstrijden zocht Medvedev de confrontatie op met het publiek. Tegen Dimitrov leek de relatie tussen hem en de tennisfans enigszins gekalmeerd te zijn.

De eerste twee sets gingen gelijk op maar werden in het voordeel van de Rus beslist doordat hij op cruciale momenten beter was dan Dimitrov. In de derde set was het verschil tussen beide mannen veel groter en besliste Medvedev na ruim tweeënhalf uur spelen het duel in zijn voordeel.

Danill Medvedev (Foto: Pro Shots)