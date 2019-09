Danill Medvedev heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag geplaatst voor de finale van de US Open van aankomende zondag. In de halve finale rekende hij in drie sets af met de 28-jarige Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6 (5), 6-4 en 6-3. Medvedev is de eerste Rus in de finale van een Grand Slam sinds Marat Safin in 2005.

In de eindstrijd treft hij mogelijk Rafael Nadal, die daarvoor eerst Matteo Berrettini moet verslaan in zijn halve finale.

De als vijfde geplaatste Medvedev kwam nog nooit verder dan een vierde ronde op een Grand Slam-toernooi maar presteert de hele zomer al uitstekend op ATP-toernooien in Noord-Amerika. In Washington en Montreal haal de hij de finale maar verloor hij tweemaal, één keer van Nadal. In Cincinnati was hij wel de sterkste.

Ondanks zijn vele wedstrijden in Noord-Amerika de laatste tijd was Medvedev niet geliefd bij het Amerikaanse publiek op de US Open. Tijdens zijn derderondepartij tegen Féliciano Lopez misdroeg hij zich tegenover een ballenjongen en sloeg hij zijn racket kapot, waarna hij het publiek zijn middelvinger toonde.

Ook in de kwartfinale en interviews na zijn wedstrijden zocht Medvedev de confrontatie op met het publiek. Tegen Dimitrov leek de relatie tussen hem en de tennisfans enigszins gekalmeerd te zijn.

De eerste twee sets gingen gelijk op maar werden in het voordeel van de Rus beslist doordat hij op cruciale momenten beter was dan Dimitrov. In de derde set was het verschil tussen beide mannen veel groter en besliste Medvedev na ruim tweeënhalf uur spelen het duel in zijn voordeel.