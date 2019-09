Serena Williams krijgt zaterdagavond in de US Open-finale haar vierde kans om het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court te evenaren, maar dan moet ze wel afrekenen met het Canadese toptalent Bianca Andreescu. Oud-tennisster en commentator Kristie Boogert is onder de indruk van de Amerikaanse en heeft hoge verwachtingen van de eindstrijd in New York.

Wimbledon 2018, US Open 2018 en Wimbledon 2019; Williams kreeg al drie kansen om haar historische 24e Grand Slam-titel te veroveren, maar telkens ging het in de finale mis. Na al die mokerslagen hoopt de Amerikaanse nu dan eindelijk in de voetsporen van de Australische Court te treden, die tussen 1960 en 1973 24 Grand Slams won.

"Williams zit al een tijdje tegen het record aan te hikken en ik gun het haar ook van harte, maar wat mij betreft is ze nu al de beste tennisster aller tijden", zegt de 45-jarige Boogert vooruitblikkend op de finale in gesprek met NUsport.

"Het is ongekend en absurd dat je zo'n lange carrière hebt en ook op 37-jarige leeftijd nog op elk toernooi titelfavoriet bent. Zeker als je bekijkt dat ze is teruggekomen van een zwangerschap. Williams is een klasse apart. Het zou me verbazen als er iemand is die in de toekomst hetzelfde gaat presteren."

In aanloop naar de finale wordt vooral gesproken over de mijlpalen die Williams kán bereiken, terwijl de vele records die ze al heeft misschien meer tot de verbeelding spreken. Williams is al de oudste speelster ooit in het open tijdperk (sinds mei 1968) die in een Grand Slam-finale acteerde (Wimbledon 2018) én de oudste tennisster die een Grand Slam won (Australian Open 2017).

Meeste Grand Slam-titels bij vrouwen aller tijden 1. Margaret Court - 24 titels

2. Serena Williams - 23 titels

3. Steffi Graf - 22 titels

4. Helen Wills Moody - 19 titels

5. Martina Navrátilová - 18 titels

5. Chris Evert - 18 titels

Serena Williams jaagt op haar 24e Grand Slam-titel. (Foto: Pro Shots)

'Andreescu doet alsof ze clubkampioenschappen speelt'

Wat dat betreft kan het contrast met haar opponente in de finale niet groter zijn. Andreescu debuteert dit jaar op de US Open, terwijl Williams voor de negentiende keer meedoet in New York én het toernooi al zes keer won. Sterker: toen Williams in 1999 haar eerste US Open-titel veroverde, was Andreescu nog niet eens geboren.

"Wie er ook wint, ze hebben allebei een goed verhaal", onderstreept Boogert, die namens Eurosport het commentaar op de US Open verzorgt. "Bij Williams heb je natuurlijk dat lonkende record en ze geldt op papier ook als de torenhoge favoriet, maar Andreescu is een waanzinnig talent met een geweldige attitude."

"Ze lijkt niet onder de indruk van het grote podium en staat op de US Open alsof ze meedoet aan de clubkampioenschappen. Andreescu zal niet snel geïmponeerd raken door Williams. Het enige wat kan gebeuren, is dat ze alsnog het besef krijgt dat ze een Grand Slam-finale aan het spelen is. Dan zal ze wel even moeten resetten."

Hoewel Andreescu vorig jaar rond deze tijd nog de nummer 208 van de wereld was, komt haar finaleplaats op de US Open niet als een complete verrassing. De Canadese kende dit jaar haar doorbraak door de hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto te winnen én naar de top vijftien van de WTA-ranking te stijgen.

Bianca Andreescu bezette vorig jaar nog plek 208 op de ranking. (Foto: Getty Images)

Canadese Andreescu kan geschiedenis schrijven

Op de US Open weet Andreescu de gestegen verwachtingen waar te maken. ze verloor op weg naar de achtste finales geen enkele set en, hoewel ze daarna met Taylor Townsend, Elise Mertens en Belinda Bencic geen toptienspeelsters trof, toonde de mondiale nummer vijftien veerkracht en maakte ze indruk met haar spel.

"Haar grootste kracht is dat ze allround is", ziet Boogert. "Andreescu haalt graag uit als het kan, maar wisselt harde slagen ook af met dropshots en slices. Bovendien heeft ze een sterke service. Om een perfecte speelster te worden, heb je een complete puzzel nodig. Andreescu beschikt over een hoop puzzelstukjes."

Het negentienjarige talent kan voor haar land geschiedenis schrijven, want een Grand Slam-toernooi werd zowel bij de mannen als bij de vrouwen nog nooit gewonnen door een Canadees. De laatste tiener die op een van de vier grote toernooien zegevierde, was Maria Sharapova in 2006. De Russin was destijds negentien jaar toen ze de US Open won.

De finale tussen topfavoriet Serena Williams - de Amerikaanse verloor op weg naar de eindstrijd slechts één set - en Andreescu begint zaterdag om 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium. De finale bij de mannen begint een dag later op hetzelfde tijdstip en gaat tussen Rafael Nadal en Daniil Medvedev.