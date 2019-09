Voor Bianca Andreescu komt er met het bereiken van de finale van de US Open een droom uit. Niet alleen omdat ze haar eerste Grand Slam kan winnen, maar vooral omdat ze daarin strijdt tegen haar grote idool Serena Williams.

De pas negentienjarige Canadese moest donderdag (lokale tijd) van ver komen om de Zwitserse Belinda Bencic te kloppen. Ze stond in de tweede set een dubbele break achter, maar greep de laatste vijf games en bereikte daarmee de finale: 7-6 (3) en 7-5.

Ze noemde het bereiken van de eindstrijd in New York een schok. "Maar aan de andere kant vind ik dat ik het verdien om hier te staan. Ik heb er alles voor gegeven. Dit zijn gebeurtenissen waar je als kind van droomt."

Andreescu, die het jaar buiten de top honderd begon, maakt haar debuut in het hoofdschema in Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelde ze nog in de eerste ronde van de kwalificaties.

Een jaar later is alles anders en speelt ze zaterdag de finale tegen de achttien jaar oudere Amerikaanse, die haar 24e Grand Slam-titel kan pakken. Daarmee evenaart Williams dan het record van de Australische Margaret Court.

Vorige maand troffen de twee elkaar in de finale van de Rogers Cup, waarin Serena Williams al snel geblesseerd opgaf. (Foto: Pro Shots)

'Ze zal haar beste tennis spelen'

Het wordt de tweede keer in een maand tijd dat de twee in een finale tegen elkaar spelen, maar vorige maand op de Rogers Cup in Toronto eindigde die partij abrupt. Williams gaf toen op bij een 3-1-stand vanwege rugklachten.

Voor Andreescu is het dan ook speciaal dat ze een herkansing krijgt op een echte wedstrijd tegen haar idool. "Ik heb tegen mijn trainers altijd gezegd dat ik nog eens tegen Serena wilde spelen voor ze ermee stopt, dus ik kijk er enorm naar uit. Ze is zowel op als buiten de baan een ware kampioen. Het wordt prachtig."

De Canadese heeft de jongste van de twee zussen Williams van kleins af aan zien spelen. "Toen ik tien jaar oud was, zag ik haar altijd Grand Slam-titels pakken. Ik weet zeker dat ze ook nu haar beste tennis gaat laten zien en dat zal ik ook proberen."

In Toronto had ze nog last van zenuwen, erkende ze. "Ik mocht aantreden tegen de grootste kampioene van deze sport, natuurlijk was ik nerveus. Maar eenmaal op de baan had ik mijn zenuwen onder controle en dacht ik niet aan wie er aan de andere kant van het net stond. Hoe kort de wedstrijd ook was, die ervaring zal me op zaterdag vast helpen."