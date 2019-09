Serena Williams houdt zich richting haar tiende US Open-finale niet bezig met de veelbesproken eindstrijd van vorig jaar. De Amerikaanse is er vooral trots op dat ze een nieuwe Grand Slam kan winnen.

"Het houdt met niet bezig", was het enige wat de 37-jarige Williams na haar zege op Elina Svitolina in de halve finales over de deceptie van een jaar geleden wilde zeggen.

In de finale van vorig jaar verloor Williams van Naomi Osaka. De Amerikaanse vestigde alle aandacht op zich door zich volledig te laten gaan tegenover umpire Carlos Ramos. Die maakte ze onder meer voor "dief" uit, waarna ze een game penalty kreeg.

Williams wil er nu vooral van genieten dat ze voor de tiende keer in de finale van de US Open staat en een nieuwe kans krijgt om het recordaantal van 24 Grand Slam-titels van Margaret Court kan evenaren.

"Het is ongelooflijk dat ik weer in de finale sta, al verwacht ik er niet te veel van. Ik kan nog beter", aldus de Amerikaanse.

Serena Williams krijgt de felicitaties van Elina Svitolina na het bereiken van haar tiende US Open-finale. (Foto: Pro Shots)

Record geen obsessie voor Williams

Williams benadrukte dat het evenaren en mogelijk verbeteren van het record van Court geen obsessie voor haar is. "Als ik het record nu al in handen had gehad, had ik nog steeds gespeeld. Ik heb al veel kansen gehad en dat is geweldig in een tijdperk met zo veel geweldige speelsters", zei ze.

De voormalige nummer één van de wereld is trots op de manier waarop ze is teruggekomen nadat ze in september 2017 beviel van dochter Olympia.

"Volgens mij heb ik sinds mijn zwangerschap al in meer finales gestaan dan wie dan ook en dat is geweldig. Ik koester het, want het is niet makkelijk voor me geweest om terug te komen, ook gezien mijn leeftijd. Ik ben best trots op mezelf."

Williams staat zaterdagavond in de finale tegenover de negentienjarige sensatie Bianca Andreescu uit Canada. De eindstrijd in New York begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.