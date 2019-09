Serena Williams kan zich gaan opmaken voor haar tiende US Open-finale. De Amerikaanse toonde in de nacht van donderdag op vrijdag andermaal haar topvorm zette de eveneens sterk spelende Elina Svitolina na ruim een uur spelen met 6-3 en 6-1 opzij. Zaterdag treft ze Bianca Andreescu, die met 7-6 en 7-5 van Belinda Bencic won.

Door haar overwinning heeft Williams nu net zoveel wedstrijden op het toernooi gewonnen als de legendarische tennisspeelster Chris Evert. Beide Amerikaanse vrouwen schreven 101 wedstrijden op hun naam.

Williams kan als ze de US Open wint, naast het breken van het record van Evert, ook een stokoud record van Margaret Court evenaren. De Australische tennislegende won tussen 1960 en 1973 24 Grand Slam-titels in het enkelspel.

De Amerikaanse heeft er één minder maar won het toernooi op Flushing Meadows al zes keer. In 1999 deed de 23-voudig Grand Slam-winnares dat voor het eerst en ook in 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 was Williams de sterkste.

Svitolina en Williams trakteren publiek op tennis van topniveau

Het publiek in het Arthur Ashe Stadium werd getrakteerd op tennis van topniveau. De als vijfde gerangschikte Svitolina, die dit toernooi nog geen set verloor, beloofde voor de wedstrijd er al een "spektakel" van te gaan maken en hoopte Williams met eigen krachtige slagen "uit balans" te brengen.

Met name in de eerste games van de wedstrijd leek het wedstrijdplan van de 24-jarige Oekraïense Williams in de problemen te brengen. De Amerikaanse kon niet de rally dicteren zoals zij dat gewend is en stond onder druk door het aanvallende spel van Svitolina.

Daar wist Williams zich echter knap onderuit te spelen en met haar verwoestende uithalen kreeg de 37-jarige steeds meer grip op het spel. Cruciale punten werden in het voordeel beslist van de Amerikaanse, ondanks goed tegenspel van Svitolina. Uiteindelijk had Williams aan één break in de eerste set genoeg.

In de tweede set leek het verzet van Svitolina vroeg gebroken. Williams pakte twee snelle breaks en liep binnen een kwartier uit naar een 4-1 voorsprong.

Andreescu naar eerste Grand Slam-finale over Bencic

Met een laatste break boekte Williams haar ticket voor de eindstrijd. Daarin staat zij tegenover de Bianca Andreescu, die een paar uur later won van Belinda Bencic in de andere halve finale.

Voor de als vijftiende geplaatste Andreescu is het haar eerste Grand Slam-finale ooit. Het negentienjarige toptalent was de eerste tiener sinds 2009 die de laatste vier in New York bereikte.

Andreescu begon 2019 buiten de top honderd, maar gaf dit jaar haar visitekaartje af door de prestigieuze hardcourttoernooien in Indian Wells en Toronto te winnen én de top twintig van de WTA-ranking binnen te komen.

Het duel met Bencic ging erg gelijk op, maar op de belangrijkste punten leek Andreescu beter haar zenuwen in bedwang te kunnen houden. De eerste set, waarin geen van de speelsters het verschil kon maken, eindigde in een tiebreak die Andreescu met 7-3 naar zich toe trok.

De Zwitserse Bencic knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd en kwam al snel op een ruime voorsprong. Andreescu leek mentaal echter ook erg weerbaar en draaide haar achterstand om in een 6-5 voorsprong, waarna ze de wedstrijd na ruim twee uur spelen in haar voordeel besliste.