Serena Williams kan zich gaan opmaken voor haar tiende US Open-finale. De Amerikaanse was in de nacht van donderdag op vrijdag in de halve eindstrijd een maatje te groot voor Elina Svitolina. Ook Bianca Andreescu bereikte de finale.

De 37-jarige Williams versloeg Svitolina in een partij van hoog niveau met 6-3 en 6-1 en heeft nu net zoveel US Open-partijen gewonnen als de legendarische Chris Evert: 101.

Williams jaagt in New York na 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014 op haar zesde eindzege. Bovendien kan ze haar 24e Grand Slam-titel pakken, waarmee ze het record van Margaret Court zou evenaren.

Het publiek in het Arthur Ashe Stadium zag een partij van topniveau tussen Williams - die vorig jaar in een veelbesproken finale van Naomi Osaka verloor - en de als vijfde geplaatste Svitolina. De Oekraïense maakte het de Amerikaanse aanvankelijk zeer lastig, al pakte Williams toch de eerste set.

In de tweede set was het verzet van Svitolina, die voor de tweede keer op rij in de halve finale van een Grand Slam stond, vroeg gebroken. Williams pakte twee snelle breaks en liep binnen een kwartier uit naar een riante 4-1-voorsprong en gaf dat niet meer weg.

Elina Svitolina feliciteert Serena Williams met haar tiende US Open-finale. (Foto: Pro Shots)

Andreescu naar eerste Grand Slam-finale over Bencic

In de jacht op haar historische Grand Slam-titel staat Williams tegenover de pas negentienjarige Andreescu, die een paar uur later won van Belinda Bencic in de andere halve finale. Het werd 7-6 (3) en 7-5.

Voor de als vijftiende geplaatste Andreescu is het haar eerste Grand Slam-finale. De Canadese was al de eerste tiener sinds 2009 die de laatste vier in New York bereikte. Ze begon 2019 buiten de top honderd, maar staat inmiddels mede dankzij gewonnen toernooien in Indian Wells en Toronto in de mondiale top twintig en zal dus nog verder stijgen.

Het duel met Bencic ging erg gelijk op, maar op de belangrijkste punten leek Andreescu beter haar zenuwen in bedwang te houden. Na winst in de tiebreak kwam Bencic in de tweede set terug, maar Andreescu toonde veerkracht en bereikte de finale zonder setverlies.

De finale tussen Williams en Andreescu begint zaterdagavond rond 22.00 uur Nederlandse tijd.

Bianca Andreescu kan het niet geloven: ze mag zich finalist op de US Open noemen. (Foto: Pro Shots)