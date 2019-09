Kiki Bertens krijgt tijdens de komende toernooien geen gezelschap van haar coach Raemon Sluiter. De twee hebben besloten een adempauze te nemen na een mindere periode.

"Komende weken en maanden zullen uitwijzen of we blijven samenwerken. Voor nu is dit de beste optie”, zegt Sluiter donderdag tegen het AD.

Bertens, de nummer zeven van de wereld, beleeft een moeizame periode. Vorige week werd ze op de US Open al in derde ronde uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges.

Maandag begint het toernooi in Zhengzhou, daarna speelt Bertens in Osaka, Wuhan en Peking. Ze wordt tijdens de toernooien begeleid door oud-tennisster Elise Tamaëla, die haar fysiotherapeut en assistent-trainer is.

Sluiter staat wel in contact met de twee en is continu oproepbaar, maar vindt het verstandiger zelf even thuis te blijven.

"Het loopt de afgelopen twee maanden gewoon niet lekker, de resultaten zijn niet goed. Waar ik tegenaan hik is dat ik er afgelopen tijd niet in geslaagd ben het beste in Kiki naar boven te halen."

"Het is mijn taak als coach te allen tijde om naar de beste optie te kijken voor de speelster. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we met Elise iemand in ons eigen team hebben die het zonder enig probleem kan overnemen. Misschien heeft zij een rustigere of andere aanpak die nu beter werkt."

Raemon Sluiter werd vorig jaar tijdens het Sportgala samen met Jac Orie verkozen tot Coach van het Jaar. (Foto: ANP)

Bertens: 'We zitten constant op elkaars lip'

Bertens en Sluiter werken sinds 2015 samen. Onder de leiding van de Rotterdamse oud-tennisser bereikte Bertens onder meer de halve finale op Roland Garros (2016) en klom ze dit jaar op naar de vierde plaats op de wereldranglijst.

Hoewel de twee voorlopig even afstand nemen, is een definitief afscheid volgens Bertens niet aan de orde. "We zitten constant op elkaars lip, dan heb je soms irritaties. Dus nemen we een adempauze, meer niet.”

De 27-jarige tennisster won dit seizoenen de WTA-toernooien van Sint-Petersburg en Madrid. Op de Grand Slams kwam ze echter nergens verder dan de derde ronde. De Wateringse heeft voorlopig geen zin om uit te zoeken wat daar de reden van is.

"Raemon wil de diepte in. Maar dat kost mij nu te veel energie. Ik heb het hartstikke druk. Ik wil de komende tijd vrijuit tennissen en alles op alles zetten om de WTA Finals te halen."

Sluiter stelde eind 2017 ook zijn positie als coach van Bertens openlijk ter discussie. Tijdens een gesprek na afloop van het seizoen besloten ze toen toch met elkaar verder te gaan.