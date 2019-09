Bianca Andreescu kan amper geloven dat ze woensdagavond historie heeft geschreven door de halve finales van de US Open te bereiken. Het negentienjarige toptalent, een jaar geleden nog de nummer 208 van de wereld, is de eerste tiener sinds 2009 die zich bij de laatste vier in New York voegt.

"Dit is echt zo gek. Een jaar geleden strandde ik nog in de kwalificaties en kampte ik met een rugblessure. Als ik kijk naar wat ik dit jaar heb gepresteerd, ben ik echt sprakeloos", zei Andreescu direct na haar kwartfinale in het Arthur Ashe Stadium, waar ze in drie sets te sterk was voor Elise Mertens (3-6, 6-2 en 6-3).

De talentvolle Canadese staat bekend als een van de grootste tennistalenten van dit moment. Andreescu begon 2019 buiten de top honderd, maar gaf dit jaar haar visitekaartje af door de prestigieuze hardcourttoernooien in Indian Wells en Toronto te winnen én de top twintig van de WTA-ranking binnen te komen.

Waar Andreescu dit jaar op de Australian Open en Wimbledon al in de tweede ronde strandde, maakt ze de toegenomen verwachtingen op de US Open wel waar. Ze verloor op haar weg naar de achtste finales geen enkele set en is zogezegd de eerste tiener in tien jaar tijd die de laatste vier op Flushing Meadows bereikt.

"Als iemand me vorig jaar had verteld dat ik nu in de halve finales van de US Open zou staan, had ik diegene destijds voor gek verklaard", bekende Andreescu. "Ik heb nu eigenlijk ook iemand nodig die me even knijpt, want ik kan niet geloven dat dit de werkelijkheid is."

Bianca Andreescu doet voor het eerst mee aan de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen kan US Open winnen'

Overigens ging het Andreescu niet heel eenvoudig af tegen Mertens. Ze liet in de eerste set twee breakpoints liggen, sloeg te veel onnodige fouten en verloor het eerste bedrijf met 3-6. In de tweede set toonde de Canadese veerkracht en legde ze alsnog het krachtsverschil met Mertens bloot.

"Na de eerste set zei ik tegen mezelf: stel orde op zaken!", blikt Andreescu terug. "Elise speelde heel goed en dat irriteerde me een beetje, aangezien ik zelf niet mijn beste tennis speelde. Ik zei tegen mezelf dat ik kalm moest blijven en me aan mijn tactiek moest houden. Dat heeft me heel erg geholpen."

Andreescu is niet de enige debutant in de halve finales, want ze neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de als twaalfde geplaatste Belinda Bencic. De Canadese verwacht een pittige wedstrijd en weet dat het ook in een eventuele finale - de andere halve eindstrijd gaat tussen Serena Williams en Elina Svitolina - niet makkelijk zal worden.

"Op dit moment denk ik dat iedereen de US Open kan winnen. De andere halvefinalisten zijn ongelooflijke atleten, dus het zal niet makkelijk worden. Ik geniet daarom nu van het moment. Dit is waar ik van heb gedroomd sinds ik voor het eerst een tennisracket aanraakte."