Rafael Nadal heeft woensdag (lokale tijd) voor de achtste keer in zijn loopbaan de halve finales van de US Open bereikt. De 33-jarige Spanjaard was in New York in drie sets te sterk voor Diego Schwartzman. Bij de vrouwen voegde Bianca Andreescu zich voor het eerst bij de laatste vier.

Hoewel Nadal geen setverlies leed, had hij wel bijna drie uur nodig om Schwartzman te verslaan: 6-4, 7-5 en 6-2. De nummer drie van de wereld moest vier breaks toestaan en sloeg meer onnodige fouten dan de Argentijn (ATP-21), maar plaatste ook meer winners en won zeven keer de servicegame van zijn opponent.

Door zijn overwinning op Schwartzman blijft Nadal in de race om de US Open voor de vierde keer in zijn loopbaan te winnen, nadat hij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2010, 2013 en 2017 al op zijn naam schreef. Vorig jaar strandde de Spanjaard in de halve finales na een nederlaag tegen Juan Martín del Potro.

Voor een plek in de eindstrijd neemt Nadal het dit keer op tegen Matteo Berrettini. De Italiaan voegde zich voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste vier door de Fransman Gaël Monfils te verslaan. De andere halvefinalisten zijn de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Daniil Medvedev.

Als Nadal de US Open voor de vierde keer wint, is hij weer een stap dichter bij de evenaring van het recordaantal Grand Slam-titels. De in de kwartfinales uitgeschakelde Roger Federer is met twintig titels nog altijd recordhouder. Nadal heeft er op dit moment twee minder dan de Zwitser en twee meer dan Novak Djokovic.

Rafael Nadal staat net als vorig jaar in de halve finales. (Foto: Pro Shots)

Andreescu voor het eerst naar halve finales

Bij de vrouwen plaatste Andreescu zich voor het eerst in haar loopbaan voor de halve finales. De pas negentienjarige Canadese toonde veerkracht tegen de Belgische Elise Mertens en zegevierde na ruim twee uur in het Arthur Ashe Stadium: 3-6, 6-2 en 6-3.

Andreescu maakte het zichzelf onnodig lastig tegen Mertens door slechts vier van haar zestien breakpoints te benutten en 33 onnodige fouten te slaan. Na het verlies van de eerste set richtte het toptalent zich op en trok ze de wedstrijd naar zich toe.

Het is pas de eerste keer dat Andreescu meedoet aan de US Open. De huidige nummer vijftien van de wereld maakte dit jaar al indruk door de hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto op haar naam te schrijven.

Voor een plek in de eindstrijd wacht Andreescu een krachtmeting met de Zwitserse Belinda Bencic. De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams en Elina Svitolina.

Bianca Andreescu doet voor de eerste keer mee aan de US Open. (Foto: Pro Shots)