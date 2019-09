De Italiaan Matteo Berrettini en de Zwitserse Belinda Bencic hebben woensdag voor het eerst in hun loopbaan de halve finales van de US Open bereikt.

De als 24e geplaatste Berrettini rekende in New York na bijna vier uur spelen in vijf sets af met Gaël Monfils, die op Flushing Meadows als dertiende geplaatst was: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 en 7-6 (5).

De 23-jarige Italiaan beleeft op de US Open zijn grote doorbraak, want hij wist tot aan dit toernooi nog nooit verder te komen dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi; dat deed hij eerder dit jaar op Wimbledon.

De tien jaar oudere Monfils wist in 2016 de halve finales al eens te halen. Hij zette ook nu een goede stap naar de laatste vier, door de eerste set te winnen. Berrettini pakte de twee daaropvolgende sets echter met relatief gemak.

Monfils knokte zich dankzij winst in het vierde bedrijf terug in de wedstrijd. In set vijf kreeg Berrettini op 5-3 al een kans op eigen service om de partij te beslissen, maar Monfils brak terug. In de tiebreak sloeg de Italiaan alsnog toe.

Zijn tegenstander in de halve finales is de als tweede geplaatste Rafael Nadal. De Spanjaard was te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman, die in de eerste ronde Robin Haase nog de baas was.

Belinda Bencic kon haar geluk niet op na haar overwinning op Donna Vekic. (Foto: Pro Shots)

Bencic in twee sets voorbij Vekic

Bencic won na een partij van een uur en bijna 45 minuten in twee sets van de Kroatische Donna Vekic, die in New York als 23e was geplaatst: 7-6 (5) en 6-3.

In de halve eindstrijd strijdt Bencic, de nummer dertien van de plaatsingslijst, tegen de Canadese Bianca Andreescu, die de Belgische Elise Mertens in drie sets versloeg.

In de andere helft van het schema staan de Amerikaanse Serena Williams en de Oekraïense Elina Svitolina tegenover elkaar in de halve eindstrijd. Zij zijn nog de enige toptienspeelsters die actief zijn op het Grand Slam-toernooi.

Vekic leek de eerste set in handen te hebben, want na een break halverwege dat bedrijf mocht zij op 5-4 voor de set serveren. Bencic brak terug en sloeg in de tiebreak op haar derde setpunt wel toe.

In de tweede set brak Bencic bij een 3-3-stand op 'love' de service van Vekic. Bij een stand van 5-3 sloeg ze op de service van de Kroatische wederom toe, waarmee ze de partij besliste.

Belinda Bencic werd na haar zege gefeliciteerd door haar goede vriendin Donna Vekic. (Foto: Pro Shots)