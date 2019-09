Belinda Bencic heeft woensdag voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van de US Open bereikt. De Zwitserse was in New York in de kwartfinales te sterk voor Donna Vekic.

De nummer dertien van de plaatsingslijst won na een partij van bijna 1 uur en 45 minuten in twee sets van de Kroatische, die in Flushing Meadows als 23e was geplaatst: 7-6 (5) en 6-3.

In de halve eindstrijd strijdt Bencic tegen de Canadese Bianca Andreescu of de Belgische Elise Mertens. Zij staan woensdagavond laat (Nederlandse tijd) tegenover elkaar.

In de andere helft van het schema staan de Amerikaanse Serena Williams en de Oekraïense Elina Svitolina tegenover elkaar in de halve eindstrijd. Zij zijn nog de enige toptienspeelsters die actief zijn op het Grand Slam-toernooi.

Vekic leek de eerste set in handen te hebben, want na een break halverwege het bedrijf mocht zij op 5-4 voor de set serveren. Bencic brak terug en sloeg in de tiebreak op haar derde setpunt wel toe.

In de tweede set brak Bencic bij een 3-3-stand op 'love' de service van Vekic. Op 5-3 sloeg ze op de service van de Kroatische wederom toe, waarmee ze de partij besliste.