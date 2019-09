Roger Federer is logischerwijs zwaar teleurgesteld na zijn verrassende uitschakeling in de kwartfinales van de US Open. De 38-jarige Zwitser, die in vijf sets ten onder ging tegen de ongeplaatste Grigor Dimitrov, is desondanks niet van plan de jacht op zijn 21e Grand Slam-titel op te geven.

Federer had uitstekende papieren om voor de elfde keer de laatste vier op de US Open te bereiken, maar rugproblemen braken hem op. 'King Roger' zag daardoor opnieuw een kans op een Grand Slam-titel in rook opgaan, nadat hij in juli de Wimbledon-finale van Novak Djokovic verloor en een maand eerder op Roland Garros in de halve finales strandde.

"Of ik denk dat ik nog meer kansen krijg om Grand Slams te winnen? Ik heb geen glazen bol", zei een moegestreden Federer op zijn persconferentie in New York. "We zullen het nooit weten, maar ik hoop het natuurlijk wel. Ik ben nu teleurgesteld. Maar ik zal weer opstaan en dan komt het allemaal goed."

Federer maakte tegen Dimitrov vooral te veel onnodige fouten (zestig) en ging niet efficiënt om met zijn verkregen breakpoints. Na de door hem verloren vierde set verliet hij de baan om zich te laten behandelen aan rugklachten.

"Ik had even wat verzorging nodig om mijn spieren te kraken en wat losser te maken", vertelde vijfvoudig US Open-winnaar Federer. "Op die manier hoopte ik dat het misschien iets beter zou gaan. Dit was duidelijk de wedstrijd van Grigor en niet de wedstrijd van mijn lichaam, dus het is zoals het is."

Roger Federer feliciteert Grigor Dimitrov. (Foto: Getty Images)

Federer ziet nederlaag als gemiste kans

Door de opgave van Novak Djokovic in zijn vierderondepartij tegen Stan Wawrinka had Federer pas in de finale een hoger geplaatste speler kunnen treffen (Rafael Nadal). De nummer drie van de wereld had sowieso pas vrijdag weer in actie hoeven komen en realiseert zich dan ook dat hij een mooie kans heeft laten schieten.

"Ik stond op voorsprong en wist dat ik twee dagen rust zou krijgen. Het zag er goed uit, maar ik slaagde er niet in die voorsprong te behouden. Dat is teleurstellend en een gemiste kans, want ik had echt het gevoel dat ik goed aan het spelen was. Dit hoort er ook bij. Ik kijk er nu wel naar uit om tijd met mijn familie door te brengen."

De laatste Grand Slam-titel van Federer dateert van januari 2018, toen hij de Australian Open op zijn naam schreef. De voormalige nummer één van de wereld mag zich met twintig Grand Slam-titels nog altijd recordhouder noemen, al kan naaste belager Nadal de achterstand deze week tot één verkleinen.

De 33-jarige Spanjaard staat op achttien Grand Slam-titels, twee meer dan Djokovic. Nadal neemt het voor een plek bij de laatste vier op tegen de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. De andere kwartfinalisten zijn Matteo Berrettini en Gaël Monfils.