Roger Federer is dinsdagavond (lokale tijd) verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de US Open. De Zwitser moest in New York na een spannende partij zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov. Bij de vrouwen voegde Serena Williams zich met speels gemak bij de laatste vier.

De 38-jarige Federer trok na ruim drie uur spelen aan het kortste eind tegen de tien jaar jongere Dimitrov: 6-3, 4-6, 6-3, 4-6 en 2-6. Hij sloeg liefst zestig onnodige fouten tegen de nummer 78 van de wereld en benutte slechts vier van zijn veertien afgedwongen breakpoints.

In de beslissende set vroeg Federer bovendien een medische time-out aan vanwege rugproblemen. Die braken hem duidelijk op, want Dimitrov liep in het vijfde bedrijf snel uit naar een 4-0-voorsprong en had minder dan een half uur nodig om de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium in zijn voordeel te beslissen.

Door de verrassende overwinning van Dimitrov blijft Federer voorlopig op vijf US Open-titels staan. De huidige nummer drie van de wereld won het toernooi vanaf 2004 vijf keer op rij en daarna niet meer. De laatste Grand Slam-titel van Federer dateert van januari 2018, toen hij de Australian Open op zijn naam schreef.

'King Roger' was in juli dicht bij zijn 21e Grand Slam-titel, maar in de Wimbledon-finale was Novak Djokovic na een spectaculaire wedstrijd in vijf sets te sterk. Op Roland Garros strandde Federer dit jaar in de halve finales en op de Australian Open was de vierde ronde het eindstation voor een van de beste tennissers aller tijden.

Dimitrov, die tot deze editie van de US Open nooit verder kwam dan de vierde ronde, evenaarde door de zege op Federer zijn beste resultaat op een Grand Slam. Hij neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Rus Daniil Medvedev. De andere kwartfinalisten zijn Rafael Nadal, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini en Gaël Monfils.

Grigor Dimitrov is vanzelfsprekend dolgelukkig met zijn zege. (Foto: Pro Shots)

Serena Williams met overmacht naar halve finales

Bij de vrouwen plaatste Serena Williams zich kinderlijk eenvoudig voor de halve finales door haar honderdste zege op de US Open te boeken. De 37-jarige Amerikaanse had slechts 44 minuten nodig om zich te ontdoen van de Chinese Qiang Wang, die één game pakte: 6-1 en 6-0.

Williams won al haar servicegames zonder breakpoints weg te geven en sloeg zelf vijf keer toe op de service van Wang. De Chinese nummer achttien van de wereld sloeg de hele wedstrijd geen enkele winner en was zodoende volledig kansloos.

Voor Williams is het de dertiende keer dat ze in de halve finales van de US Open staat. De 23-voudig Grand Slam-winnares won het toernooi op Flushing Meadows in 1999 voor het eerst en daarna ook in 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.

Als ze de US Open wint, evenaart Williams het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court. De Australische tennislegende won tussen 1960 en 1973 24 Grand Slam-titels in het enkelspel. Williams, verliezend US Open-finaliste van vorig jaar, ging in juli nog ten onder in de Wimbledon-finale.

Voor een plek in de eindstrijd in New York wacht Williams een krachtmeting met Elina Svitolina. De nummer vijf van de wereld uit Oekraïne voegde zich bij de laatste vier door de Britse Johanna Konta in twee sets te verslaan. Ook Belinda Bencic, Donna Vekic, Bianca Andreescu en Elise Mertens maken kans op de halve finales.

Serena Williams won haar kwartfinale in 44 minuten. (Foto: Pro Shots)