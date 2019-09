Elina Svitolina heeft zich dinsdag zonder setverlies geplaatst voor de halve finales op de US Open. De Oekraïense versloeg in de kwartfinales Johanna Konta in twee sets: 6-4 en 6-4.

De 24-jarige Svitolina had iets meer dan anderhalf uur nodig om haar partij te winnen. Hoewel ze in beide sets een keer werd gebroken, stonden daar in iedere set twee verzilverde breaks tegenover.

Voor Svitolina, als vijfde geplaatst in New York, is een plaats bij de laatste vier een evenaring van haar beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar bereikte ze al de halve finales op Wimbledon. Toen was de latere winnares Simona Halep te sterk.

In de halve eindstrijd treft Svitolina mogelijk Serena Wiliams. De Amerikaanse staat in de nacht van dinsdag op woensdag tegenover de Chinese Qiang Wang.

Bij het mannentoernooi staat later op dinsdag ook een kwartfinale op het programma. De Zwitser Stan Wawrinka, in 2016 nog winnaar op Flushing Meadows, neemt het op tegen de Rus Daniil Medvedev.

Vijfvoudig US Open-winnaar Roger Federer speelt in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.