Daniil Medvedev heeft zich dinsdag bij in het mannentoernooi van de US Open als eerste voor de halve finales geplaatst. Eerder op de avond bereikte Elina Svitolina bij de vrouwen ook de laatste vier.

De als vijfde geplaatste Medvedev was een maatje te groot voor Stan Wawrinka, de US Open-winnaar van 2016. Het werd 7-6 (6), 6-3, 3-6 en 6-1 voor de talentvolle Rus.

Medvedev, die nooit verder was gekomen dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi, had zich in de afgelopen dagen niet geliefd gemaakt bij het Amerikaanse publiek.

Tijdens zijn derderondepartij tegen Féliciano Lopez werd hij uitgejouwd nadat hij zich misdroeg tegenover een ballenjongen, zijn racket kapotsloeg en de toeschouwers subtiel zijn middenvelder toonde.

De Rus zocht in zijn interview op de baan de confrontatie met de toeschouwers en deed dat na zijn kwartfinale tegen de Duitser Dominik Köpfer opnieuw. Na zijn zege op Wawrinka was hij minder fel en reageerde het publiek eveneens iets milder.

In de strijd om een finaleplek staat de 23-jarige Medvedev tegenover Roger Federer of Grigor Dimitrov. De andere kwartfinales zijn Diego Schwartzman-Rafael Nadal en Matteo Berrettini-Gaël Monfils.

Stan Wawrinka feliciteert Daniil Medvedev met zijn halvefinaleticket. (Foto: Pro Shots)

Svitolina verder zonder setverlies

De 24-jarige Svitolina had eerder op de avond iets meer dan anderhalf uur nodig om haar partij tegen Johanna Konta te winnen: 6-4 en 6-4. Hoewel ze in beide sets een keer werd gebroken, stonden daar in iedere set twee verzilverde breaks tegenover.

Voor Svitolina, net als Medvedev als vijfde geplaatst in New York, is een plaats bij de laatste vier een evenaring van haar beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar bereikte ze al de halve finales op Wimbledon. Toen was de latere winnares Simona Halep te sterk.

In de halve eindstrijd treft Svitolina mogelijk Serena Wiliams. De Amerikaanse staat in de nacht van dinsdag op woensdag tegenover de Chinese Qiang Wang.

In de andere twee kwartfinales staat Belinda Bencic tegenover Donna Vekic en neemt Bianca Andreescu het op tegen Elise Mertens. Svitolina en Williams zijn nog de enige toptienspeelsters op Flushing Meadows.

Elina Svitolina is nog zonder setverlies op de US Open. (Foto: Pro Shots)