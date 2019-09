Titelverdedigster Naomi Osaka is niet heel erg teleurgesteld over het mislopen van de kwartfinales van de US Open. De huidige nummer één van de wereld put vertrouwen uit het feit dat ze de afgelopen maanden mentaal gegroeid is.

"Op dit moment ben ik wel verdrietig over de uitschakeling, maar ik heb ook het gevoel dat ik heel veel heb geleerd", zei Osaka op haar persconferentie in New York. "Natuurlijk wilde ik mijn titel graag prolongeren. Maar ik voel dat de stappen die ik als persoon heb gezet veel groter zijn dan ik me had kunnen voorstellen."

De 21-jarige Osaka moest maandag in de vierde ronde haar meerdere erkennen in Belinda Bencic (7-5 en 6-4). De Japanse, die haar nummer één-positie na de US Open kwijtraakt aan Ashleigh Barty, wist tegen de sterk serverende Zwitserse maar één breakpoint af te dwingen en dat was niet genoeg om haar te verschalken.

Het is al het derde Grand Slam-toernooi op rij dat Osaka er niet in slaagt de kwartfinales te halen. Nadat ze begin 2019 de Australian Open op haar naam schreef, werd ze op zowel Roland Garros (derde ronde) als Wimbledon (eerste ronde) in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Naomi Osaka strandde in de vierde ronde van de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Voel me nu stuk relaxter'

Na het debacle op Wimbledon brak Osaka haar daaropvolgende persmoment af en begin augustus liet ze in een uitgebreide verklaring op sociale media weten dat ze na haar winst op de Australian Open geen plezier meer heeft beleefd aan tennis.

"Nu voel ik me een stuk relaxter dan na Roland Garros en Wimbledon", bekende Osaka. "Ik voel dat ik aan het groeien ben en ik merk dat ik zelf niet meer zo veel druk leg op één bepaalde wedstrijd. Het liefst had ik deze zomer meer goede wedstrijden gespeeld, want de US Open was mijn beste toernooi deze zomer."

Osaka benadrukt dat ze voorlopig nog niet uitgeleerd is en zich verder wil ontwikkelen als persoon. "Het voelt alsof ik een boek aan het schrijven ben. Het is nog niet af en ik weet ook nog niet hoe het eindigt. Nu zit ik in hoofdstuk vijf, genaamd 'het proces'. Dat zegt denk ik genoeg."