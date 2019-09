Titelverdediger Gaël Monfils en oud-winnaar Stan Wawrinka doen mee aan de komende editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament, zo heeft de organisatie van het ATP-toernooi in Rotterdam dinsdag bekendgemaakt.

Voor Monfils wordt het zijn negende deelname aan het ABN AMRO-toernooi. De Fransman was in februari dit jaar in de finale in drie sets te sterk voor Wawrinka, waardoor hij het indoortoernooi in Ahoy voor de eerste keer op zijn naam schreef.

"De toernooiwinnaar is natuurlijk de eerste speler die je benadert", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek over Monfils. "In dit geval waren we zo enthousiast over beide finalisten, dat we direct aan de slag zijn gegaan om ze allebei terug te laten keren. Het zijn twee schitterende spelers om in actie te zien."

De 32-jarige Monfils stond in 2016 ook in de finale, maar toen verloor hij van de Slowaak Martin Klizan. De twee jaar oudere Wawrinka deed vier keer eerder mee aan het ABN AMRO-toernooi en zegevierde in 2015 door de Tsjech Tomas Berdych in de finale te verslaan. In 2018 werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door Tallon Griekspoor.

Stan Wawrinka geeft weer acte de présence in Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

Monfils en Wawrinka in kwartfinales US Open

Zowel Monfils (ATP-13) als Wawrinka (ATP-24) is op dit moment nog in de race om de US Open te winnen. De Fransman bereikte de kwartfinales door de Spanjaard Pablo Andújar overtuigend te verslaan en de Zwitser voegde zich bij de laatste acht door met titelverdediger Novak Djokovic (opgave in derde set) af te rekenen in New York.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Wawrinka schreef de US Open in 2016 op zijn naam. Monfils noteerde dat jaar eveneens zijn beste resultaat op Flushing Meadows door de halve finales te bereiken.

De 47e editie van het ABN AMRO-toernooi wordt van 8 tot en met 16 februari gehouden in Ahoy. De laatste Nederlandse winnaar in het enkelspel is nog altijd Jan Siemerink, die in 1998 zegevierde.