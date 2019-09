Rafael Nadal heeft zich maandagavond (lokale tijd) voor de negende keer in zijn loopbaan voor de kwartfinales van de US Open geplaatst. De Spanjaard rekende in vier sets af met de Kroaat Marin Cilic. Bij de vrouwen voegde Bianca Andreescu zich bij de laatste acht in New York.

Nadal trok na een partij van bijna drie uur aan het langste eind in het Arthur Ashe Stadium: 6-3, 3-6, 6-1 en 6-2. Het was de eerste keer dit toernooi dat de nummer twee van de wereld een set moest afstaan. De dertigjarige Cilic sloeg echter te veel onnodige fouten (veertig) om Nadal serieus aan het wankelen te brengen.

Door zijn vrij probleemloze overwinning blijft Nadal in de race om de US Open voor de vierde keer te winnen. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar zegevierde al in 2010, 2013 en 2017 op Flushing Meadows. Vorig jaar strandde 'Rafa' in de halve finales.

Om zich net als in 2018 bij de laatste vier te voegen, moet de 33-jarige Nadal in de kwartfinales zien af te rekenen met Diego Schwartzman. De als twintigste geplaatste Argentijn, in de eerste ronde nog te sterk voor Robin Haase, was in de vierde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Alexander Zverev.

Ook Gaël Monfils voegde zich bij de laatste acht door simpel af te rekenen met de Spanjaard Pablo Andújar: 6-1, 6-2 en 6-2. De andere kwartfinalisten bij de mannen zijn Roger Federer, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov en Matteo Berrettini. Titelverdediger Novak Djokovic moest in zijn vierderondepartij geblesseerd opgeven.

Rafael Nadal is blij met zijn zege op Marin Cilic. (Foto: Pro Shots)

Andreescu ten koste van Townsend verder

Bij de vrouwen plaatste Andreescu zich voor de kwartfinales door Taylor Townsend in drie sets te verslaan. Het werd na een partij van bijna twee uur 6-1, 4-6 en 6-2 voor de als vijftiende geplaatste Canadese.

De pas negentienjarige Andreescu sloeg meer onnodige fouten dan Townsend (26 om 24), maar maakte dat goed met haar winners. Ze toonde zich op breakpoints bovendien een stuk effectiever dan de Amerikaanse, de nummer 116 van de wereld.

Toptalent Andreescu, die dit jaar indruk maakte door Indian Wells en het hardcourttoernooi van Toronto te winnen, is bezig aan haar eerste US Open. Voor de 23-jarige Townsend is het haar vijfde deelname en ook haar beste. Ze kwam tot deze editie nooit verder dan de tweede ronde in New York.

Voor een plek in de halve finales wacht Andreescu een krachtmeting met de Belgische Elise Mertens, de nummer 25 van de plaatsingslijst. Elina Svitolina en Serena Williams zijn de enige overgebleven toptienspeelsters in de kwartfinales.

Bianca Andreescu bereikte de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)