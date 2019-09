Titelverdediger Naomi Osaka is maandag uitgeschakeld in de achtste finales van de US Open. Ze was niet opgewassen tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Bij de mannen kon Alexander Zverev de verwachtingen opnieuw niet waarmaken.

Osaka, die last had van haar knie en zich tijdens de tweede set medisch liet behandelen, moest in twee sets buigen in New York. Het werd 7-5 en 6-4 voor Bencic.

De 21-jarige Osaka won de US Open vorig jaar nog door in een veelbesproken finale te winnen van Serena Williams, die de aandacht naar zich toetrok door volledig door het lint te gaan tegen umpire Carlos Ramos.

Eerder dit jaar pakte Osaka op de Australian Open nog haar tweede Grand Slam-titel. De nummer één van de wereld strandde vroeg op Roland Garros en Wimbledon en kampte in aanloop naar de US Open al met een knieblessure.

Bencic, die een jaar ouder is dan Osaka en op de WTA-ranking plek twaalf bezet, kwam één keer eerder tot de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Dat was op de US Open van 2014. Ze stuit in de kwartfinales op Donna Vekic, die in drie sets won van Julia Görges: 6-7 (5), 7-5 en 6-3.

Ook de Belgische Elise Mertens overleefde de achtste finales. Ze won eenvoudig (6-1 en 6-1) van thuisspeelster Kristie Ahn. Eerder bereikten Williams, Elina Svitolina, Johanna Konta en Qiang Wang de laatste acht. Er zijn nog twee toptienspeelsters over.

Ontlading bij Belinda Bencic na haar overwinning op Naomi Osaka. (Foto: Pro Shots)

Zverev strandt opnieuw vroeg

Zverev slaagde er ondanks zijn status als topspeler opnieuw niet in om te imponeren op een Grand Slam. De nummer zes van de wereld gaf niet thuis tegen de Argentijn Diego Schwartzman: 6-3, 2-6, 4-6 en 3-6.

De 22-jarige Zverev geldt als grote belofte, maar haalde op de vier grote toernooien slechts twee keer de kwartfinales: in 2018 en dit jaar op Roland Garros. Op de US Open kwam de Duitser tot dit jaar niet voorbij de derde ronde.

Schwartzman (27) is voor de derde keer kwartfinalist op een Grand Slam-toernooi. De mondiale nummer 21 behoorde in 2017 ook al eens tot de laatste acht in New York.

De 23-jarige Berrettini versloeg in de achtste finales de Rus Andrey Rublev met 6-1, 6-4 en 7-6 (6) en staat voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De nummer 25 van de wereld kwam eerder dit jaar op Wimbledon al tot de vierde ronde. Vorig jaar was zijn eerste US Open-deelname na één partij voorbij.

Er volgen met Marin Cilic-Rafael Nadal en Gaël Monfils-Pablo Andújar nog twee achtste finales. Roger Federer, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov en Stan Wawrinka - die titelverdediger Novak Djokovic zag opgeven - zijn al door.

Alexander Zverev tijdens zijn verloren partij tegen Diego Schwartzman. (Foto: Pro Shots)