Titelverdediger Naomi Osaka is maandag uitgeschakeld in de achtste finales van de US Open. Ze was niet opgewassen tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

Osaka, die last had van haar knie en zich tijdens de tweede set medisch liet behandelen, moest in twee sets buigen in New York. Het werd 7-5 en 6-4 voor Bencic.

De 21-jarige Osaka won de US Open vorig jaar nog door in een veelbesproken finale te winnen van Serena Williams, die de aandacht naar zich toetrok door volledig door het lint te gaan tegen umpire Carlos Ramos.

Eerder dit jaar pakte Osaka op de Australian Open nog haar tweede Grand Slam-titel. De nummer één van de wereld strandde vroeg op Roland Garros en Wimbledon en kampte in aanloop naar de US Open al met een knieblessure.

Bencic, die een jaar ouder is dan Osaka en op de WTA-ranking plek twaalf bezet, kwam één keer eerder tot de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Dat was op de US Open van 2014. Ze stuit in de kwartfinales op Donna Vekic, die in drie sets won van Julia Görges: 6-7 (5), 7-5 en 6-3.

Door het verlies van Osaka zijn er nog twee toptienspeelsters over. Eerder bereikten Williams, Elina Svitolina, Johanna Konta en Qiang Wang de laatste acht. Taylor Townsend-Bianca Andreescu en Kristie Ahn-Elise Mertens zijn de achtste finales die nog gespeeld moeten worden.

Ontlading bij Belinda Bencic na haar overwinning op Naomi Osaka. (Foto: Pro Shots)