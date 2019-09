Novak Djokovic heeft zijn achtste finale-wedstrijd in de US Open tegen Stan Wawrinka moeten staken omdat hij teveel last heeft van zijn schouder.

De Zwitser Wawrinka stond in het volgepakte Arthur Ashe stadion in New York aan de leiding met 6-4, 7-5 en 2-1 toen Djokovic de handdoek in de ring gooide. Het publiek reageerde op deze beslissing met veel boe-geroep.

Djokovic had na de tweede set al een medische time-out gevraagd om zich aan zijn schouder te laten helpen. Al eerder dit tournooi had hij last van zijn schouder en overleefde amper de tweede ronde.

Vorig jaar nog won de Serviër de US Open in een finale tegen Juan Martín del Potro.

Stan Wawrinka staat nu in de kwartfinales. Hij moet het dan opnemen tegen de Rus Danill Medvedev.