Titelverdediger Novak Djokovic heeft zondag (lokale tijd) geblesseerd op moeten geven in de achtste finales van de US Open. De Serviër had tijdens zijn partij tegen de Zwitser Stan Wawrinka te veel last van een schouderblessure.

Wawrinka ging in New York met 6-4, 7-5 en 2-1 aan de leiding toen Djokovic de handdoek in de ring gooide. Het publiek in het volgepakte Arthur Ashe Stadium baalde fors van zijn opgave en trakteerde de nummer één van de wereld op boegeroep.

De 32-jarige Djokovic had na de tweede set al een medische time-out aangevraagd om zich aan zijn schouder te laten helpen. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar kampte tijdens de tweede ronde van het toernooi ook met pijn aan het gewricht, maar leek daarna aan de betere hand.

Djokovic, die vorig jaar de US Open won door de Argentijn Juan Martín del Potro in de finale te verslaan, verkeerde in uitstekende vorm. Van de laatste vijf Grand Slam-toernooien schreef hij er vier op zijn naam: naast de US Open in 2018 won hij twee keer Wimbledon (2018 en 2019) en een keer de Australian Open (2019).

Door het opgeven van drievoudig US Open-winnaar Djokovic mag Wawrinka zich opmaken voor de kwartfinales. De als 23e geplaatste Zwitser, die de US Open in 2016 won, wacht een krachtmeting met de Rus Danill Medvedev voor een plek bij de laatste vier.

Novak Djokovic feliciteert Stan Wawrinka. (Foto: Pro Shots)

Svitolina in twee sets langs Keys

Bij de vrouwen plaatste Elina Svitolina zich voor de kwartfinales. De nummer vijf van de wereld was in het Arthur Ashe Stadium in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys: 7-5 en 6-4.

De 24-jarige Keys kreeg geen enkele breakkans en noteerde meer onnodige fouten dan Svitolina (veertig om dertien). De Amerikaanse nummer negen van de wereld sloeg wel een stuk meer winners, maar het was niet genoeg om haar fouten te compenseren.

Voor Svitolina is het de eerste keer dat ze in de kwartfinales van de US Open staat. In 2017 en 2018 strandde de Oekraïense in de achtste finales. Keys stond in 2017 nog in de finale op Flushing Meadows.

Svitolina wacht in de kwartfinales een treffen met de Britse Johanna Konta, die op haar weg naar de laatste acht met de Tsjechische Karolína Plísková afrekende.