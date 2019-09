Roger Federer heeft zondag probleemloos de kwartfinales van de US Open bereikt door in drie sets te winnen van David Goffin. In het vrouwentoernooi werd Ashleigh Barty verrassend uitgeschakeld.

Federer was na één uur en twintig minuten klaar met de Belg. De Zwitserse routinier trok met 6-2, 6-2 en 6-0 aan het langste eind.

Goffin, die als vijftiende geplaatst was op de US Open, kwam in de eerste set nog een break voor, maar daarna leverde hij driemaal op rij zijn service in.

In de tweede set ging het tot 3-2 gelijk op, maar daarna won Federer liefst negen games op rij en daarmee ook de wedstrijd. De als derde geplaatste Zwitser serveerde veel beter dan zijn opponent (tien aces om nul) en sloeg ook veel meer winners (34 om acht)

De 38-jarige Federer jaagt in New York op zijn 21e Grand Slam-zege. In de kwartfinales staat hij tegenover Grigor Dimitrov of Alex de Minaur.

Tussen 2004 en 2008 schreef Federer de US Open vijfmaal op rij op zijn naam, maar sindsdien wist hij het hardcourttoernooi niet meer te winnen. Vorig jaar was de vierde ronde zijn eindstation.

Ashleigh Barty kon het niet bolwerken tegen Wang Qiang. (Foto: Pro Shots)

Barty verrassend onderuit tegen Wang

Ashleigh Barty ging in twee sets onderuit tegen Wang Qiang: 2-6 en 4-6. De nummer twee van de wereld moest zich na een kleine anderhalf uur op haar vierde matchpoint tegen de Chinese tennisster gewonnen geven.

De 23-jarige Barty leverde in de eerste set al snel twee keer haar service in en kon die achterstand niet meer goedmaken. Ook in het tweede bedrijf werd ze meteen gebroken, waarna Wang in de negende game twee matchpoints kreeg. Die benutte ze niet, maar een game later sloeg ze op eigen service wel toe.

Door de uitschakeling van Barty zijn er nu vijf speelsters uit de top tien van de wereldranglijst uitgeschakeld. Voor Kiki Bertens viel het doek in de derde ronde tegen de Duitse Julia Görges en ook voor Simona Halep, Petra Kvitová en Aryna Sabalenka is het toernooi al voorbij.

Vorig jaar strandde Barty, die eerder dit jaar Roland Garros op haar naam schreef, ook in de vierde ronde van de US Open. Toen moest ze buigen voor Karolína Plísková.

Wang staat voor het eerst in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Daarin treft de mondiale nummer achttien de winnares van de partij tussen Serena Williams en de Kroatische Petra Martic.