Kiki Bertens heeft geen goed woord over voor haar spel tegen Julia Görges in de derde ronde van de US Open. De Westlandse was in New York ver van haar gebruikelijke niveau verwijderd en ging kansloos in twee sets ten onder (6-2 en 6-3).

"Het was een heel slechte dag", erkende Bertens vlak na haar partij in het Louis Armstrong Stadium in gesprek met Eurosport. "Volgens mij ging er niks echt goed en heb ik geen moment lekker in de wedstrijd gezeten. Dit kun je wel een offday noemen."

De 27-jarige Bertens maakte veel onnodige fouten (23), sloeg te weinig winners en ook haar eerste service - normaal gesproken een wapen - liep niet goed. De kopvrouw van het Nederlandse tennis werd vier keer gebroken en pakte slechts vijf games tegen Görges, de nummer dertig van de wereld.

"Op 2-4 had ik genoeg kansen op een break, maar dat lukte me ook niet", doelt Bertens op haar twee breakpoints in de zevende game van de eerste set. "Ik raakte de ballen niet lekker, stond niet lekker op mijn benen en was niet scherp. Als er dan niets overblijft, wordt het wel heel lastig."

"Op dit moment kan ik nog niet zeggen hoe het komt en dat is, hard gezegd, heel klote. Ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daar gaan we over praten en dan gaan we kijken hoe we dit een volgende keer beter kunnen doen."

Kiki Bertens strandde net als vorig jaar in de derde ronde. (Foto: Pro Shots)

'Mijn niveau is laatste weken wat minder stabiel'

De vroege uitschakeling is een flinke domper voor Bertens, die op de US Open nooit verder kwam dan de derde ronde. Ze hoopte op Flushing Meadows juist revanche te nemen voor haar teleurstellende resultaten op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, waar ze eveneens in een vroeg stadium strandde.

Haar voorbereiding op de US Open verliep al niet geweldig. De Westlandse werd op het hardcourttoernooi van Toronto in de achtste finales uitgeschakeld door Bianca Andreescu. En in Cincinnati, waar ze in 2018 zegevierde, strandde ze al in de tweede ronde na een nederlaag tegen Venus Williams.

"Over het algemeen heb ik minder wedstrijden gewonnen en minder lekker gespeeld", zegt Bertens over haar voorbereiding op de US Open. "Vorig jaar vielen spannende wedstrijden mijn kant op en afgelopen weken net niet, al was deze wedstrijd gewoon niet goed."

"Mijn niveau is de laatste weken sowieso wat minder stabiel en mijn resultaten op Grand Slams zijn dit jaar niet heel goed geweest. Ik heb zelf niet het idee dat het met spanning te maken heeft, dus we zullen moeten kijken waar het wel aan ligt. Er komen gelukkig nog veel weken aan waarin ik het beter kan doen."