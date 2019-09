Rafael Nadal heeft zaterdag zonder moeite de achtste finales van de US Open bereikt. De Spanjaard had in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi weinig te duchten van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

De 33-jarige Nadal had iets meer dan twee uur nodig om de tien jaar jongere Chung te verslaan in het Arthur Ashe Stadium: 6-3, 6-4 en 6-2. De nummer 2 van de wereld gunde de mondiale nummer 170 geen enkel breakpoint.

Nadal is bezig aan zijn vijftiende US Open, dat hij in 2010, 2013 en 2017 op zijn naam schreef. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar stond twee jaar geleden voor de laatste keer in de finale van het toernooi in New York.

Vorig jaar reikte Nadal tot de halve eindstrijd. De voormalige nummer één van de wereld moest geblesseerd opgeven tijdens zijn wedstrijd tegen de Argentijn Juan Martín del Potro, die de finale vervolgens van Novak Djokovic verloor.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Kroaat Marin Cilic, die in vier sets te sterk was voor de Amerikaan John Isner. Het werd 7-5, 3-6, 7-6 (6) en 6-4.

Rafael Nadal jaagt op zijn vierde US Open-titel. (Foto: Pro Shots)

Andreescu verslaat oud-finaliste Wozniacki

Bij de vrouwen plaatste Bianca Andreescu zich in ruim anderhalf uur voor de achtste finales door Caroline Wozniacki te verslaan. De pas negentienjarige Canadese was in twee sets te sterk voor de tien jaar oudere Deense: 6-4 en 6-4.

Wozniacki bereikte in 2009 en 2014 nog de finale op de US Open, maar ze won het Grand Slam-toernooi nog nooit. Andreescu, die dit jaar de prestigieuze toernooien van Indian Wells en Toronto won, is bezig aan haar eerste US Open.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Andreescu, die de vijftiende plek op de WTA-ranking bezet, het op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend.

Kiki Bertens kwam eerder op zaterdag al in actie en slaagde er niet in de achtste finales te bereiken. De Nederlandse nummer zeven van de wereld verloor in twee sets van de Duitse Julia Görges.