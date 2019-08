Kiki Bertens is er zaterdag niet in geslaagd voor het eerst in haar loopbaan de achtste finales van de US Open te bereiken. De Westlandse was in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi in New York niet opgewassen tegen Julia Görges.

De 27-jarige Bertens haalde niet haar gebruikelijke niveau tegen de drie jaar oudere Duitse en trok na ruim een uur kansloos aan het kortste eind in het Louis Armstrong Stadium: 2-6 en 3-6. Görges bezet de dertigste positie op de wereldranglijst, 23 plekken lager dan de Nederlandse nummer zeven.

Door haar nederlaag blijft de derde ronde het beste resultaat van Bertens op de US Open. De kopvrouw van het Nederlandse tennis strandde vorig jaar ook in dat stadium van het toernooi en zal daardoor geen punten verliezen voor de WTA-ranking. De kans is wel aanwezig dat ze zakt op de wereldranglijst.

Bertens hoopte zich op de US Open juist te revancheren voor haar teleurstellende prestaties op de eerste drie Grand Slam-toernooien van het jaar. Op de Australian Open en Roland Garros was de tweede ronde het eindstation en op Wimbledon werd ze in de derde ronde uitgeschakeld.

Görges, die door het bereiken van de achtste finales haar beste resultaat op de US Open evenaart, neemt het voor een plek bij de laatste acht op tegen Donna Vekic. De Kroatische was in haar derderondepartij te sterk voor de Russische Yulia Putintseva.

Julia Görges staat in de achtste finales van de US Open. (Foto: Pro Shots)

Bertens veel te slordig tegen Görges

Bertens kende een teleurstellend begin van haar partij tegen Görges, vorig jaar nog verantwoordelijk voor haar uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon. De Westlandse zag de Duitse direct een lovegame noteren en moest bij haar eerste eigen opslagbeurt - mede door twee dubbele fouten - een break toestaan.

Hoewel Bertens veerkracht toonde met een rebreak, wist ze mede door haar derde dubbele fout ook haar tweede servicegame niet te winnen. Op 2-4 kreeg ze twee breakpoints om zich terug in de wedstrijd te knokken, maar die liet ze onbenut. Met een veelzeggende derde break besliste Görges de eerste set in haar voordeel.

Bertens, die in de eerste set liefst vijftien onnodige fouten sloeg, te veel eerste services zag mislukken en maar vijf winners noteerde, wist de wedstrijd in het tweede bedrijf niet om te draaien. Ze sloeg weliswaar minder onnodige fouten, maar dwong geen enkel breakpoint meer af op de service van Görges.

Op 2-3 incasseerde Bertens de vierde break van de wedstrijd en die kwam ze tot haar eigen frustratie niet meer te boven. Ze sloeg met behulp van één succesvolle challenge nog wel vier matchpoints weg, maar dat bleek uitstel van executie voor de Westlandse.