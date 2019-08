Titelverdediger Novak Djokovic heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag soeverein de achtste finales van de US Open bereikt. Danill Medvedev won ook, maar zorgde voor veel tumult. Bij de vrouwen overleefde Elina Svitolina de derde ronde.

Djokovic gaf de Amerikaan Denis Kudla geen moment het idee dat er iets te halen viel. Het werd in New York 6-3, 6-4 en 6-2 tegen de nummer 111 van de wereld.

De 32-jarige Djokovic jaagt op de vierde US Open-titel in zijn loopbaan en zijn zeventiende Grand Slam-winst in totaal. Hij was in 2011, 2015 en vorig jaar de beste op Flushing Meadows.

In de strijd om een plek in de kwartfinales staat hij tegenover Stan Wawrinka, de US Open-winnaar van drie jaar geleden. De als 23e geplaatste Zwitser won in een partij van drie uur van de Italiaan Paolo Lorenzi: 6-4, 7-6 (9) en 7-6 (4).

Daniil Medvedev toonde zich van zijn slechtste kant in zijn derderondepartij. (Foto: Getty Images)

Publiek boos op Medvedev

Nummer vijf van de wereld Medvedev klopte Feliciano López met 7-6 (1), 4-6, 7-6 (7) en 6-4 in een partij waarin hij het Amerikaanse publiek met controversieel gedrag tegen zich in het harnas joeg. Hij misdroeg zich tegenover een ballenjongen, gooide met zijn racket en stak verkapt zijn middelvinger op.

In zijn interview op de baan na afloop maakte Medvedev de toeschouwers alsmaar bozer. "Ik heb gewonnen dankzij de energie die jullie me gaven. Als jullie vanavond gaan slapen, weet dan dat ik heb gewonnen dankzij jullie", zei de Rus, die nu de Duitser Dominik Köpfer treft.

Eerder bereikten Roger Federer, David Goffin, Grigor Dimitrov en Alex de Minaur al de laatste zestien. Acht plaatsen zijn nog te vergeven.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om het interview met Daniil Mevedev te zien.

Svitolina en Keys lijden geen setverlies

In het vrouwentoernooi kon de als vijfde geplaatste Svitolina krachten sparen tegen haar landgenote Dayana Yastremska. Het Oekraïense onderonsje eindigde in 6-2 en 6-0.

Svitolina, die ondanks haar status als topspeelster dit jaar op Wimbledon pas voor het eerst tot de halve finales van een Grand Slam kwam, treft nu Madison Keys. De verliezend finaliste van twee jaar geleden uit de Verenigde Staten klopte haar landgenote Sofia Kenin (6-3 en 7-5).

Bij de vrouwen zijn eveneens nog acht tickets voor de vierde ronde te vergeven. Serena Williams, Ashleigh Barty, Karolína Plísková, Johanna Konta, Qiang Wang en Petra Martic staan al in de achtste finales.

Kiki Bertens is een van de speelsters die nog in actie komen in de derde ronde. Ze staat zaterdagavond tegenover Julia Görges uit Duitsland.

Elina Svitolina kwam eerder dit jaar voor het eerst tot de halve finales op een Grand Slam. (Foto: Pro Shots)