Roger Federer heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van de US Open. Kei Nishikori werd in de derde ronde van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar verrassend uitgeschakeld. Bij de vrouwen bereikte Ashleigh Barty de achtste finales.

De 38-jarige Federer gunde zijn Britse opponent Daniel Evans, de mondiale nummer 58, slechts vijf games: 6-2, 6-2 en 6-1. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de wedstrijd in slechts één uur en twintig minuten op zijn eerste matchpoint.

Evans kon het Federer geen moment lastig maken. Alleen in de derde set leverde de nummer drie van de wereld eenmaal zijn service in, maar daarna stond hij geen game meer af.

In de achtste finales staat Federer tegenover de als vijftiende geplaatste David Goffin. De Belg won vrijdag met 7-6 (5), 7-6 (9) en 7-5 van de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Federer schreef de US Open vijf keer op zijn naam, van 2004 tot en met 2008. Vorig jaar werd de Zwitser al in de vierde ronde uitgeschakeld. Daarin liet hij zich verrassen door de Australiër John Millman.

Stevige teleurstelling bij Kei Nishikori na een verloren punt tegen Alex de Minaur. (Foto: Pro Shots)

Nishikori laat zich verrassen door De Minaur

Voor Nishikori viel het doek verrassend tegen de Australiër Alex de Minaur: 2-6, 4-6, 6-2 en 3-6. Na bijna drie uur zorgde de nummer 38 van de ATP-ranking op zijn eerste matchpoint voor de beslissing.

Nishikori kende een matige start en leek op weg naar een snelle uitschakeling toen hij met twee sets achter kwam. Hij herstelde zich in het derde bedrijf, maar na een break van De Minaur in de zevende game van de vierde set was zijn verzet gebroken.

In 2014 haalde Nishikori nog de finale van de US Open, waarin hij verloor van Marin Cilic. De nederlaag tegen De Minaur kost hem flink wat punten voor de wereldranglijst, want vorig jaar reikte hij op Flushing Meadows nog tot de halve eindstrijd.

Ashleigh Barty won in de derde ronde van Maria Sakkari. (Foto: Pro Shots)

Barty en Williams naar achtste finales

Bij de vrouwen drongen Ashleigh Barty en Karolína Plísková door tot de laatste zestien. De als tweede geplaatste Barty was opvallend eenvoudig te sterk voor de Griekse Maria Sakkari: 7-5 en 6-3.

De Australische, die in de eerste ronde maar net aan uitschakeling ontkwam, speelt voor een plek in de kwartfinales tegen de Qiang Wang. De als achttiende geplaatste Chinese versloeg de Françase Fiona Ferro met 7-6 (1) en 6-3.

Serena Williams staat eveneens bij de laatste 32, na een eenvoudige zege op Karolina Muchova uit Tsjechië: 6-3 en 6-2. Ze speelt nu tegen Petra Martic uit Kroatië.

De als derde geplaatste Plisková was met 6-1, 4-6 en 6-4 te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur, die op de wereldranglijst de 62e positie inneemt. De partij op het hardcourt in New York duurde ruim twee uur.

In haar volgende partij stuit de 27-jarige Plísková op de als zestiende gerangschikte Britse Johanna Konta. Zij was met 6-2 en 6-3 te sterk voor Zhang Shuai uit China. Plísková haalde in 2016 de finale van de US Open, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Angelique Kerber.

Karolína Plísková had behoorlijk wat moeite in de derde ronde. (Foto: Pro Shots)