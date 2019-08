Cori 'Coco' Gauff heeft donderdag (lokale tijd) historie geschreven door de derde ronde van de US Open te bereiken. De pas vijftienjarige Amerikaanse was op het Grand Slam-toernooi in New York in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos.

Gauff stapte na bijna 2,5 uur als winnares van de baan in het Louis Armstrong Stadium: 6-2, 4-6 en 6-4. De mondiale nummer 140 en Babos sloegen precies evenveel winners, maar de Hongaarse maakte liefst 42 onnodige fouten en incasseerde twee breaks meer (vier om twee).

Door haar zege is Gauff de jongste speelster in de derde ronde van de US Open in 23 jaar (15 jaar en 178 dagen). De Russische Anna Kournikova was 15 jaar en 93 dagen toen ze in 1996 tot dat stadium reikte op Flushing Meadows. Ze strandde toen in de vierde ronde.

Gauff kende dit jaar op Wimbledon haar doorbraak door de achtste finales te bereiken. De tienersensatie plaatste zich als jongste qualifier ooit voor het hoofdschema en rekende op haar weg naar de vierde ronde af met onder anderen haar idool Venus Williams.

Cori Gauff staat in de derde ronde van de US Open. (Foto: Pro Shots)

Gauff wint alleen nog in drie sets

Voor Gauff, die in New York ook meedoet in het dubbelspel, is het de tweede keer dat ze via een driesetter doorgaat op de US Open. In de eerste ronde boekte ze een zwaarbevochten overwinning op Anastasia Potapova.

In de derde ronde wacht Gauff een kraker tegen de mondiale nummer één Naomi Osaka. De Japanse schreef de US Open vorig jaar op haar naam door Serena Williams in een spectaculaire finale te verslaan.

In navolging van Gauff plaatste ook Caroline Wozniacki zich voor de derde ronde. De Deense nummer negentien van de wereld won in drie sets van Danielle Collins: 4-6, 6-3 en 6-4. Wozniacki bereikte in 2009 en 2014 de finale op de US Open.