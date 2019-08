Petra Kvitová is donderdag al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als zesde geplaatste Tsjechische liet zich verrassen door de Duitse Andrea Petkovic.

De 29-jarige Kvitová ging in twee sets onderuit tegen de twee jaar oudere Petkovic, de nummer 88 van de wereldranglijst: 4-6 en 4-6. De partij op het hardcourt in New York nam ruim anderhalf uur in beslag.

In de eerste set had Petkovic voldoende aan een break in de tiende game. Kvitová herpakte zich met een vroege break in het tweede bedrijf en kwam met 4-2 voor, maar daarna won ze geen game meer.

Kvitová, die in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam schreef, reikte op de US Open nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar strandde ze in de derde ronde, waarin Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland te sterk was.

Petkovic stuit in de derde ronde op de winnares van de partij tussen de Belgische Elise Mertens en de Tsjechische Krystina Plísková.