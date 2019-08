Simona Halep en Petra Kvitová zijn donderdag beiden al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. Titelverdedigster Naomi Osaka plaatste zich wel voor de derde ronde.

De 27-jarige Halep verloor in een thriller van de Amerikaanse Taylor Townsend. De Roemeense, die eerder dit jaar Wimbledon won, moest met 6-2, 3-6 en 6-7 (4) buigen voor de mondiale nummer 116.

Halep, als vierde geplaatst op Flushing Meadows, werkte op 4-5 in de beslissende set twee matchpoints weg en liet twee games later zelf een matchpoint onbenut. Townsend sleepte er een tiebreak en daarin sloeg ze wel toe.

De als zesde geplaatste Kvitová ging in twee sets onderuit tegen de twee jaar oudere Petkovic, de nummer 88 van de wereldranglijst: 4-6 en 4-6. De partij op het hardcourt in New York nam ruim anderhalf uur in beslag.

Kvitová, die in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam schreef, reikte op de US Open nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar strandde de 29-jarige Tsjechische in de derde ronde, waarin Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland te sterk was.

Naomi Osaka krijgt de felicitaties van Magda Linette. (Foto: Pro Shots)

Titelverdedigster Osaka eenvoudig verder

Osaka rekende in de tweede ronde overtuigend af met de Poolse Magda Linette, de mondiale nummer 53. In één uur een twaalf minuten won de Japanse met 6-2 en 6-4.

Osaka won de US Open vorig jaar voor het eerst door Serena Williams te verslaan in een bizarre finale, die werd overschaduwd door een conflict tussen Williams en umpire Carlos Ramos. In januari was de Aziatische ook de sterkste op de Australian Open.

In haar volgende partij wacht Osaka mogelijk een zware opgave, want daarin kan Cori Gauff haar opponente worden. Het vijftienjarige Amerikaanse toptalent moet eerst nog wel zien af te rekenen met Tímea Babos uit Hongarije.

Ook Kiki Bertens komt donderdag in actie. De Westlandse speelt in de tweede ronde tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova.

Alexander Zverev had het behoorlijk lastig tegen Frances Tiafoe. (Foto: Pro Shots)

Zverev in vijf sets naar derde ronde

Bij de mannen bereikte Alexander Zverev met de nodige moeite de derde ronde. De nummer zes van de wereld versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe in vijf sets en meer dan drie uur met 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 en 6-3.

De 22-jarige Zverev kwam nog nooit voorbij de derde ronde op de US Open. Vorig jaar verloor hij bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in de derde ronde van zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber.

Om zich voor het eerst voor de vierde ronde te plaatsen moet Zverev de winnaar van de partij tussen de Sloveen Aljaz Bedene en de Fransman Benoît Paire zien te kloppen.

Ook oud-winnaar Stan Wawrinka en Daniil Medvedev drongen door tot de derde ronde. De Zwitser zette de Fransman Jérémy Chardy met 6-4, 6-3, 6-7 (3) en 6-3 opzij en de als vijfde gerangschikte Medvedev klopte Hugo Dellien uit Bolivia met 6-3, 7-5, 5-7 en 6-3.