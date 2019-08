Titelverdediger Novak Djokovic heeft woensdagavond (lokale tijd) zonder problemen de derde ronde van de US Open bereikt. Ook Ashleigh Barty won haar tweede partij eenvoudig, terwijl Serena Williams met de schrik vrijkwam in New York.

De 32-jarige Djokovic had iets meer dan twee uur nodig om de Argentijn Juan Lóndero (ATP-59) te verslaan: 6-4, 7-6 (3) en 6-1. De Servische nummer één van de wereld moest vijf breaks toestaan, maar won zelf liefst negen keer de servicegame van zijn opponent.

Door zijn overtuigende overwinning is Djokovic nog altijd zonder setverlies. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar, die in de eerste ronde te sterk was voor de Spanjaard Roberto Carballés Baena, neemt het in de derde ronde op tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic of de Amerikaan Denis Kudla.

Djokovic kan de US Open voor de vierde keer en voor het tweede jaar op rij winnen. De aanvoerder van de wereldranglijst is in vorm, want hij schreef vier van de laatste Grand Slam-toernooien op zijn naam: Wimbledon in 2018 en 2019, US Open in 2018 en de Australian Open in 2019.

Tijdens zijn partij tegen Lóndero kreeg Djokovic wel last van een schouderblessure waar hij al enige tijd mee kampt. Hij vroeg in de eerste set een medische time-out aan, maar kon dus wel verder. Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Djokovic is.

Novak Djokovic jaagt op titelprolongatie. (Foto: Pro Shots)

Serena Williams in driesetter langs zeventienjarige

Bij de vrouwen ontsnapte Williams aan een blamage. De Amerikaanse verloor de eerste set tegen haar pas zeventienjarige landgenote Catherine McNally, maar toonde veerkracht en trok na bijna twee uur aan het langste eind: 5-7, 6-3 en 6-1.

Williams jaagt in New York op haar 24e Grand Slam-titel, waarmee ze het recordaantal Grand Slam-titels van de Australische Margaret Court zou evenaren. De huidige nummer acht van de wereld won de US Open al in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2015. Haar laatste Grand Slam-titel dateert van 2017, toen ze de Australian Open won.

Ook Barty houdt zicht op de US Open-winst. De Australische nummer twee van de wereld rekende dankzij 35 winners in een lastige partij af met de Amerikaanse Lauren Davis: 6-2 en 7-6.

De 23-jarige Barty, die het in de derde ronde opneemt tegen de Griekse Maria Sakkari of de Chinese Shuai Peng, kwam op de US Open nog nooit verder dan de vierde ronde. Dat was vorig jaar ook haar eindstation.