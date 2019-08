Karolína Plísková heeft zich woensdag ten koste van Mariam Bolkvadze uit Georgië als eerste geplaatst voor de derde ronde van de US Open. Bij de mannen drong Kei Nishikori ook door tot de derde ronde.

De 27-jarige Plísková zette de zes jaar jongere Bolkvadze, de nummer 202 op de wereldranglijst, in twee sets aan de kant: 6-1 en 6-4. De als derde geplaatste Tsjechische besliste de partij tegen de qualifier in iets meer dan een uur op haar tweede matchpoint.

Plísková haalde in 2016 nog de finale van de US Open, waarin ze verloor van Angelique Kerber. Vorig jaar werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld door Serena Williams.

In haar volgende partij neemt Plísková het op tegen de winnares van de ontmoeting tussen Ons Jabeur uit Tunesië en Aliaksandra Sasnovich uit Wit-Rusland.

Kei Nishikori juicht na een gewonnen punt tegen Bradley Klahn. (Foto: Pro Shots)

Nishikori in vier sets verder

Bij de mannen rekende Nishikori in vier sets af met de Amerikaan Bradley Klahn, die op de ATP-ranking de 108e positie inneemt. Na bijna drie uur won de als zevende geplaatste Japanner met 6-2, 4-6, 6-3 en 7-5.

De 29-jarige Nishikori bereikte in 2014 de eindstrijd van de US Open, waarin Marin Cilic te sterk was. Vorig jaar ging hij bij de laatste vier onderuit tegen de latere toernooiwinnaar Novak Djokovic.

In zijn volgende partij speelt Nishikori tegen de Chileen Christian Garín of Alex de Minaur uit Australië. De nummer zeven van de wereld is na Grigor Dimitrov de tweede speler die de derde ronde bereikt. De Bulgaar profiteerde van de afmelding van de als twaalfde gerangschikte Kroaat Borna Coric.