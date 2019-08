Roger Federer heeft woensdag ondanks een stroeve start de derde ronde van de US Open bereikt. De Zwitser versloeg de Bosniër Damir Dzumhur in vier sets. Bij de vrouwen rekende Elina Svitolina af met Venus Williams.

De 38-jarige Federer begon matig aan zijn partij tegen Dzumhur, maar had daarna weinig meer te duchten van de mondiale nummer 99. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zegevierde in een kleine 2,5 uur met 3-6, 6-2, 6-3 en 6-4.

Net als in zijn vorige partij tegen de Indiër Sumit Nagal kende Federer een moeizame start. Hij kwam een dubbele break achter en verloor de eerste set. In de volgende drie sets had de nummer drie van de wereld telkens genoeg aan een vroege break.

In zijn volgende partij staat Federer tegenover de winnaar van de confrontatie tussen de Brit Daniel Evans en de Fransman Lucas Pouille, de nummer 25 van de plaatsingslijst.

Federer schreef de US Open vijf keer op zijn naam. Het ging om de edities van 2004 tot en met 2008. Vorig jaar strandde hij in de vierde ronde, waarin hij zich liet verrassen door de Australiër John Millman.

Kei Nishikori juicht na een gewonnen punt tegen Bradley Klahn. (Foto: Pro Shots)

Nishikori eveneens in vier sets verder

Eerder op de dag rekende Kei Nishikori in vier sets af met de Amerikaan Bradley Klahn, die op de ATP-ranking de 108e positie inneemt. Na bijna drie uur won de als zevende geplaatste Japanner met 6-2, 4-6, 6-3 en 7-5.

De 29-jarige Nishikori bereikte in 2014 de eindstrijd van de US Open, waarin Marin Cilic te sterk was. Vorig jaar ging hij bij de laatste vier onderuit tegen de latere toernooiwinnaar Novak Djokovic.

Nishikori neemt het nu op tegen de Chileen Christian Garín of Alex de Minaur uit Australië. Ook Grigor Dimitrov bereikte de derde ronde. De Bulgaar profiteerde van de afmelding van de als twaalfde gerangschikte Kroaat Borna Coric.

Karolína Plísková kende weinig problemen met Mariam Bolkvadze. (Foto: Pro Shots)

Svitolina rekent af met Venus Williams

Bij de vrouwen ontdeed de 24-jarige Svitolina zich in de tweede ronde van de vijftien jaar oudere Williams. De als vijfde gerangschikte Oekraïense versloeg de Amerikaanse, die de US Open in 2000 en 2001 won, met 6-4 en 6-4.

Ook Karolína Plísková bereikte de derde ronde op Flushing Meadows. De als derde geplaatste Tsjechische was met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Georgische qualifier Mariam Bolkvadze, de nummer 202 op de wereldranglijst.

Svitolina treft in haar volgende partij de Zweedse Rebecca Peterson of haar landgenote Dayana Yastremska. Plísková, die in 2016 nog de finale van de US Open haalde, neemt het dan op tegen de winnares van de ontmoeting tussen Ons Jabeur uit Tunesië en Aliaksandra Sasnovich uit Wit-Rusland.

Vanwege hevige regenval in New York kan er op de derde speeldag tot nu toe alleen in het overdekte Arthur Ashe Stadium en Louis Armstrong Stadium gespeeld worden.