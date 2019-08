Nick Kyrgios heeft woensdag in een verklaring laten weten spijt te hebben van zijn keuze voor het woord 'corrupt' bij zijn felle kritiek op de ATP. De tennisfederatie is inmiddels een onderzoek begonnen naar de uitlatingen van de controversiële Australiër.

Kyrgios had eerder op de dag geen goed woord over voor de ATP, die hem onlangs een recordboete oplegde voor een woede-uitbarsting tegen een scheidsrechter.

"De ATP is nogal corrupt. Ik maak me er totaal niet druk om. Ik moet 113.000 dollar betalen voor wat?", zei hij op de persconferentie na zijn gewonnen partij in de openingsronde van de US Open.

Nu komt hij dus deels op die woorden terug. "Ik wil mijn opmerking over de corrupte ATP verduidelijken. Het was niet de juiste woordkeuze en ik wilde alleen maar laten weten dat ik vind dat ze met twee maten meten", schrijft hij in een verklaring.

"Ik weet dat ik me soms controversieel gedraag en mezelf daarmee in de problemen breng, maar het gaat me erom dat anderen soms hetzelfde gedrag vertonen en niet worden bestraft."

'Verwacht dat er één lijn wordt getrokken'

De 24-jarige Kyrgios vindt dat de ATP hem anders behandelt dan andere tennissers en baalt daar flink van. "Voor de duidelijkheid: ik weet dat ik niet perfect ben", schrijft hij.

"Dat probeer ik ook niet te zijn en ik geef toe dat ik soms straffen verdien, maar ik verwacht dat er één lijn wordt getrokken en dat er eerlijk wordt gehandeld. Daar blijf ik bij."

Kyrgios werd al vaak gestraft voor zijn controversiële gedrag op de tennisbaan. Mogelijk wordt zijn recordboete ook nog gevolgd door een schorsing. Die kans is groter nu de ATP een nieuw onderzoek heeft aangekondigd.

De nummer dertig van de wereld won in de eerste ronde van de US Open van de Amerikaan Steve Johnson en had ook tijdens die partij weer woorden met de umpire. In de tweede ronde treft hij de Fransman Antoine Hoang.