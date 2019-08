Nick Kyrgios heeft dinsdag (lokale tijd) na zijn zege in de eerste ronde van de US Open flink uitgehaald naar de ATP. De mondiale tennisbond legde de controversiële Australiër eerder deze maand een recordboete op voor een woede-uitbarsting tegen een scheidsrechter.

De 24-jarige Kyrgios hield zich niet in toen hij op de persconferentie na zijn overwinning op de Amerikaan Steve Johnson (6-3, 7-6 (1) en 6-4) een vraag kreeg over zijn boete van 113.000 dollar (ruim 101.000 euro).

"De ATP is nogal corrupt. Ik maak me er totaal niet druk om", zei de nummer dertig van de wereld. "Ik moet 113.000 dollar betalen voor wat?"

Kyrgios had niet de behoefte om verder uit te weiden over zijn beschuldiging. "Waarom praten we nog over iets dat drie weken geleden gebeurd is, terwijl ik net iemand kapot heb gespeeld in de eerste ronde van de US Open?", vroeg hij aan een journalist.

"Heb jij nooit iemand uitgescholden? Jij bent geen topsporter. Ik zeg niet dat het acceptabel is voor een topsporter om te schelden, ik zeg dat mensen soms gefrustreerd raken. Dat gebeurt nu eenmaal."

Nick Kyrgios had tijdens zijn eersterondepartij op de US Open een aantal kleine aanvaringen met fans. (Foto: Pro Shots)

Kyrgios moet vrezen voor schorsing

Kyrgios kreeg het drie weken geleden bij het Masters-toernooi in Cincinnati flink aan de stok met scheidsrechter Fergus Murphy. Hij noemde de Ier onder meer "de slechtste umpire in het tennis" en een "tool" (Engels voor 'ontzettende eikel').

De flinke boete voor die scheldpartij was zeker niet de eerste straf voor de zesvoudig toernooiwinnaar op de ATP Tour. De ATP maakte bij de bekendmaking van de nieuwste boete duidelijk dat er mogelijk nog andere maatregelen tegen Kyrgios volgen - bijvoorbeeld een schorsing - maar hij mocht wel gewoon spelen op de US Open.

Zijn uitspraken op de persconferentie na zijn eersterondepartij in New York zouden kunnen betekenen dat de kans op een schorsing voor Kyrgios weer wat groter is geworden.

De Australiër had tijdens het duel met Johnson ook een aantal aanvaringen met de umpire. Zo gaf scheidsrechter James Keothovong hem in de tweede set een waarschuwing vanwege schelden.

Kyrgios neemt het in de tweede ronde van de US Open op tegen de Fransman Antoine Hoang.