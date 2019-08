Kiki Bertens is meer dan tevreden over haar optreden in de eerste ronde van de US Open. De 27-jarige tennisster rekende dinsdag in iets meer dan een uur af met de Spaanse Paula Badosa: 6-4 en 6-2.

"Ik denk dat er vandaag erg weinig negatieve punten te vinden waren", zei Bertens na haar partij tegen de NOS. "Ik ben heel blij met mijn optreden."

De als zevende geplaatste Nederlandse speelde een goede partij tegen US Open-debutante Badosa. Ze verloor maar dertien punten in haar eigen servicegames, sloeg 23 winners tegenover zeventien onnodige fouten en stond geen enkel breakpoint toe aan de nummer 91 van de wereld.

"Zij serveerde goed en speelde erg aanvallend, dus het was een lastige wedstrijd, maar ik denk dat ik het heel erg goed gedaan heb. Ik vond de goede balans tussen wanneer ik moest verdedigen en wanneer ik aanvallend kon spelen."

"Fysiek stond ik er ook goed op, ik was goed met mijn benen en haalde veel ballen. Deze prestatie voelt heel erg lekker. Dat neem ik zeker mee naar de tweede ronde."

Kiki Bertens staat voor de achtste keer in het hoofdtoernooi van de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Geprobeerd me zoveel mogelijk te focussen'

Bertens speelde dinsdag haar eerste partij in twee weken. Op 13 augustus werd ze bij het WTA-toernooi van Cincinnati als titelverdedigster in de tweede ronde uitgeschakeld door Venus Williams. Daarna trok ze naar New York voor een lang trainingsblok.

"Ik ben eigenlijk nog nooit zo vroeg in New York geweest voor de US Open", aldus de Zuid-Hollandse. "We gaan na dit toernooi bekijken of het goed bevallen is, maar tot nu toe voel ik me heel goed. Het waren tien prima trainingsdagen, waarin ik me zo goed mogelijk voorbereid heb op dit toernooi."

Bertens, die vorig jaar met een plek in de derde ronde haar beste prestatie neerzette in Flushing Meadows, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de US Open door de drukte niet haar favoriete toernooi is. "Ik ben snel afgeleid", zei ze dinsdag. "Ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk te focussen en ik denk dat ook dat vandaag heel goed ging."

Bertens neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-45), die afrekende met de Française Pauline Parmentier: 6-1 en 7-6 (2). Bertens werd begin dit jaar op de Australian Open nog uitgeschakeld door de Russin, maar was op het hardcourttoernooi van Sint-Petersburg juist te sterk voor Pavlyuchenkova.

De pupil van Raemon Sluiter is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel. bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Robin Haase en Richèl Hogenkamp verloren dinsdag in de eerste ronde in New York.