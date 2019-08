Sloane Stephens is al in de eerste ronde van de US Open onderuit gegaan. De kampioene van 2017 werd in New York verrast door de Russische qualifier Anna Kalinskaya.

De twintigjarige Kalinskaya won in twee sets van Stephens, de nummer elf van de plaatsingslijst: 6-3 en 6-4.

Het was pas de eerste keer dat de Russin een partij op een Grand Slam-toernooi wist te winnen. Het was bovendien pas de zevende zege op WTA-niveau van de nummer 127 van de wereld.

Stephens had de uitschakeling vooral aan zichzelf te denken. De Amerikaanse maakte met name op haar backhand veel te veel onnodige fouten (liefst zeventien tegenover vier winners). Ze is de hoogstgeplaatste speelster die het toernooi verlaat.

Kalinskaya profiteerde optimaal van het matige spel van de Amerikaanse, die het publiek nooit echter zich wist te krijgen. Ze sloeg toe op drie van de vier breakkansen die ze kreeg en boekte zo de grootste zege uit haar nog prille loopbaan.

Met Barbora Strycova verloor het toernooi ook de nummer 31 van de plaatsingslijst. De Tsjechische verloor in drie sets van Aliona Bolsova uit Spanje: 3-6, 6-0 en 1-6.