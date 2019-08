Robin Haase is dinsdagavond in de eerste ronde van de US Open blijven steken. De beste Nederlandse tennisser redde het niet tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer twintig van de plaatsingslijst: 6-3, 7-6 (6) en 6-0. Ook Richèl Hogenkamp strandde in de eerste ronde.

Voor Haase is het pas de eerste nederlaag tegen Schwartzman in zes duels. De 32-jarige Hagenaar had de Zuid-Amerikaan al twee keer verslagen op hardcourt: in 2016 op Indian Wells en een jaar later in Montreal.

Vorig jaar wist Haase de eerste ronde wel te overleven. Hij verloor toen in de tweede ronde van de Belg David Goffin. Door de uitschakeling in de eerste ronde zal Haase, nu de mondiale nummer 143, weer terrein verliezen op de wereldranglijst.

De kopman van het Nederlandse tennis stond op de laatste 39 Grand Slam-toernooien direct in het hoofdschema, maar moet dit seizoen nog veel punten halen om deelname aan de Australian Open van begin 2020 te bewerkstelligen.

Haase moest voorsprong in tweede set inleveren

Schwartzman brak Haase twee keer om de eerste set te pakken met 6-3. In de tweede set nam de Nederlander een break voorsprong, maar leverde die meteen weer in.

Haase knokte zich terug van een break achterstand en dwong alsnog een tiebreak af. Daarin pakte de Argentijn met een goede return op 7-6 alsnog de winst.

Het verzet van Haase was daarna gebroken. Hij leverde meteen twee keer zijn opslag in en zag Schwartzman snel uitlopen naar 4-0. Met een lange game op de service van Haase kwam de Argentijn op 5-0 en serveerde de partij vervolgens zonder fouten uit.

Ook Richèl Hogenkamp kwam niet in de tweede ronde

Ook tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de tweede ronde de bereiken van de US Open. De 27-jarige Doetinchemse verloor in twee sets van de als 23e geplaatste Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (4) 6-3.

Hogenkamp, momenteel de nummer 207 van de wereldranglijst, had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in New York. Daarin won ze drie partijen en mocht ze net als in 2017 en 2016 deelnemen aan de eerste ronde.

Tegen Vekic had Hogenkamp zeker kansen. In de eerste set pakten beide speelsters twee keer een break en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin werden een paar fouten Hogenkamp fataal.

De 23-jarige Kroatische pakte meteen ook een break in de tweede set, maar de Nederlandse knokte zich terug. Een tweede break van Vekic kon Hogenkamp echter niet meer goedmaken.