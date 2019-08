Titelverdedigster Naomi Osaka heeft dinsdagavond met veel moeite de tweede ronde van de US Open bereikt. De nummer één van de wereld vocht zich in drie sets langs Anna Blinkova. Bij de mannen werd Stéfanos Tsitsipás al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Osaka stapte na 2,5 uur als winnares van de baan tegen Blinkova: 6-4, 6-7 (5) en 6-2. De twintigjarige Russische was vooral een stuk minder effectief; ze kreeg liefst elf breakkansen en benutte er maar twee. Osaka maakte bovendien vijftig onnodige fouten.

De 21-jarige Japanse sloeg daarentegen een stuk meer winners dan Blinkova (43 om 15) en voorkwam zo een blamage in het Arthur Ashe Stadium. Osaka won vorig jaar de US Open door Serena Williams in een spectaculaire finale te verslaan en heeft zodoende veel punten te verdedigen voor de WTA-ranking.

In de tweede ronde wacht Osaka een krachtmeting met de Poolse Magda Linette. De nummer 53 van de wereld kwam in haar loopbaan nog nooit verder dan de tweede ronde op de US Open.

Petra Kvitová, de nummer zes van de wereld, had net als Kiki Bertens een stuk minder moeite met haar eersterondepartij. De Tsjechische won in twee sets van haar landgenote Denisa Allertova (6-2 en 6-4) en wacht in de tweede ronde een treffen met Andrea Petkovic, de nummer 88 van de wereld.

Tsitsipás en Bautista-Agut laten zich verrassen

Bij de mannen waren er wel verrassingen te noteren. Stéfanos Tsitsipás, de nummer acht van de wereld, ging na een marathonpartij van bijna vier uur onderuit tegen Andrey Rublev: 4-6, 7-6 (5), 6-7 (9) en 5-7. De 21-jarige Griek sloeg maar liefst 81 onnodige fouten tegen zijn Russische leeftijdsgenoot.

Het is de tweede keer dit jaar dat Tsitsipás in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi strandt. Het Griekse talent ging op Wimbledon ook direct ten onder, terwijl hij op de Australian Open (halve finales) en Roland Garros (vierde ronde) wel verder kwam.

Voor Roberto Bautista-Agut zit de US Open er ook al na één partij op. De nummer tien van de wereld ging na een partij van ruim drie uur verrassend onderuit tegen de Rus Mikhail Kukushkin, de mondiale nummer 47: 6-3, 1-6, 4-6, 6-4 en 3-6.

De US Open is maandag begonnen in New York, waar Novak Djokovic zijn titel verdedigt. Robin Haase is de enige Nederlandse troef bij de mannen en hij komt later op dinsdag nog in actie.