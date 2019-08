Kiki Bertens heeft dinsdagavond zonder problemen de tweede ronde van de US Open bereikt. De nummer zeven van de wereld rekende in haar openingspartij zonder setverlies af met de Spaanse Paula Badosa.

De 27-jarige Bertens had iets meer dan een uur nodig in New York om de zes jaar jongere Badosa te verslaan: 6-4 en 6-2. De Spaanse nummer 91 van de wereld deed voor de eerste keer mee aan de US Open.

Voor Bertens is het de vierde keer in acht deelnames dat ze de eerste ronde van de US Open overleeft. De Westlandse reikte vorig jaar tot de derde ronde op Flushing Meadows en dat is nog altijd het beste resultaat uit haar loopbaan.

Bertens aast op revanche voor haar tegenvallende resultaten eerder dit jaar op Grand Slam-toernooien. Op de Australian Open en Roland Garros was de tweede ronde het eindstation en op Wimbledon werd de kopvrouw van het Nederlandse tennis in de derde ronde uitgeschakeld.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA-45), die afrekende met de Française Pauline Parmentier: 6-1 en 7-6 (2). Bertens werd begin dit jaar op de Australian Open nog uitgeschakeld door Pavlyuchenkova, maar was op het hardcourttoernooi van Sint-Petersburg juist te sterk voor de Russin.

Kiki Bertens wordt gefeliciteerd door Paula Badosa. (Foto: Pro Shots)

Bertens slaat 350e ace van het jaar

Bertens kende een uitstekend begin van haar eerste partij op de US Open door direct de eerste servicegame van Badosa te winnen. De Nederlandse kwam op haar eigen opslag bovendien totaal niet in gevaar. Ze gunde de Spaanse geen enkele breakkans en sloeg in de eerste set haar 350e ace van het jaar.

Hoewel Bertens op 1-3 nog een breakpoint onbenut liet, had ze aan die vroege break genoeg om de eerste set in de wacht te slepen. In het tweede bedrijf had Badosa nog steeds weinig in te brengen tegen Bertens, die in de hele wedstrijd maar liefst 23 winners sloeg.

De jonge Spaanse verloor haar servicegame op 1-1 en incasseerde vervolgens op 1-3 nog een break, waarna Bertens de tweede set en daarmee ook de wedstrijd snel in haar voordeel besliste. Ze sloeg in totaal drie aces, waardoor haar totaal nu op 352 staat. Alleen Karolína Plísková sloeg dit jaar meer aces dan de Nederlandse.

Later op dinsdagavond verloor Richèl Hogenkamp, de andere Nederlandse troef bij de vrouwen, in de eerste ronde van de Kroatische Donna Vekic: 6-7 (4) en 3-6.