Kiki Bertens begint dinsdag in New York aan de US Open. De nummer zeven van de wereld neemt het in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi op tegen de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA-91). Volg de wedstrijd in ons liveblog.

US Open 聽路聽 Bertens en Badosa behouden hun eigen opslagbeurten en brengen de stand op 4-2 in het voordeel van de Nederlandse. Beide speelsters slaan vrij veel onnodige fouten (allebei acht), maar Bertens zet daar tenminste nog vijf winners tegenover. Het is dus nog wat slordig, maar Bertens hoeft niet haar beste tennis te spelen tegen de Spaanse. US Open 聽路聽 US Open 聽路聽 Bertens begint uitstekend aan haar partij en breekt Badosa meteen in de eerste game. Vervolgens houdt de Nederlandse eenvoudig haar eigen service en dus leidt ze met 2-0 in de eerste set. US Open 聽路聽 Kvitova en Ostapenko eenvoudig door

Petra Kvitova heeft zich gemakkelijk geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Tsjechische, tweevoudig kwartfinaliste in New York, wint met 6-2 en 6-4 van haar landgenoot Denisa Allertova. Ook Jelena Ostapenka wint haar eerste partij op Flushing Meadows. De Letse Roland Garros-winnares van 2017 is Aleksandra Krunic uit Seri毛 met 6-3 en 7-6 (7) de baas. US Open 聽路聽 Kiki Bertens en Paula Badosa zijn zich aan het warmslaan in New York. Normaal gesproken zou Bertens, de nummer zeven van de wereld, geen problemen mogen hebben met de Spaanse nummer 91 van de wereldranglijst. US Open 聽路聽 Een overzicht van de meest aansprekende namen die vanavond in actie komen op de US Open.



Vrouwen:

Petra Kvitova-Denisa Allertova

Naomi Osaka-Anna Blinkova

Kiki Bertens-Paula Badosa

Simona Halep-Nicole Gibbs



Mannen:

Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev

Dominic Thiem-Thomas Fabbiano

Alexander Zverev-Radu Albot

Robin Haase-Diego Schwartzman US Open 聽路聽 Rond 18.30 uur betreedt Kiki Bertens op Flushing Meadows de baan voor haar eersterondepartij op de US Open. Later vanavond komen ook Rich猫l Hogenkamp (20.30 uur) en Robin Haase (21.00 uur) in actie in New York. US Open 聽路聽 Williams: 'Spel Sharapova ligt mij goed'

Serena Williams had maar 59 minuten nodig in haar partij tegen Maria Sharapova. De Russin wist maar twee games te pakken tegen Williams, die liefst 20 van de laatste 22 onderlinge ontmoetingen wist te winnen. "Om de een of andere reden ligt haar spel me heel goed", legde de Amerikaanse naderhand uit. "Haar ballen komen altijd in mijn slagzone terecht, ik weet niet hoe dat komt. Het is gewoon perfect voor me." In de tweede ronde speelt de nummer acht van de plaatsingslijst tegen haar landgenote Catherine McNally. US Open 聽路聽 Federer: 'Ik speelde net als mijn stoppelbaard'

Roger Federer is nog niet helemaal te spreken over zijn niveau op de US Open. De 38-jarige Zwitser moest diep gaan tegen de 16 jaar jongere Sumit Nagal uit India. "Ik speelde een beetje als mijn onverzorgde stoppelbaard, het ging stroef. Ik zal me voor de volgende wedstrijd scheren", merkt Federer glimlachend op. De Zwitser is vol lof over over Nagal, die in zijn eerste partij op een Grand Slam een set van Federer weet te pakken. "Hij komt er wel, denk ik. Het is niet makkelijk je beste tennis te laten zien op dit grote podium en dat heeft hij wel gedaan." US Open 聽路聽 Wawrinka in vier sets verder in New York

In navolging van zijn landgenoot Roger Federer staat ook Stan Wawrinka in de tweede ronde van de US Open. De winnaar van 2016 knokt zich in vier sets langs de Italiaan Jannik Sinner, die met zijn 18 jaar de jongste speler in het toernooi was. Het wordt 6-3, 7-6, 4-6 en 6-3 voor de Zwitser, die als 23e is geplaatst in New York. US Open 聽路聽 Williams overklast Sharapova in eerste ronde

Serena Williams staat eenvoudig in de tweede ronde van de US Open. De Amerikaanse, die als achtste is ingeschaald in New York, overklast in haar openingspartij haar oude rivale Maria Sharapova. De Russin weet maar twee games te pakken: 6-1 en 6-1. Sharapova, inmiddels afgezakt naar plek 87 op de WTA-ranking, ondering vier maanden geleden een schouderoperatie en is nog niet de oude. US Open 聽路聽 Federer na stroeve start naar tweede ronde

Roger Federer staat na een moeizaam begin in de tweede ronde van de US Open. De Zwitserse nummer drie van de wereld moet de eerste set verrassend laten aan de Indi毛r Sumit Nagal. Federer herstelt zich echter goed en pakt de drie daaropvolgende sets met gemak: 4-6, 6-1, 6-2 en 6-4. De Zwitser aast in New York op zijn zesde eindzege, al dateert zijn laatste titel in Flushing Meadows van 2008. Vorig jaar strandde hij al in de vierde ronde.