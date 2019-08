Zesvoudig winnaar Serena Williams heeft maandagavond in de eerste ronde van de US Open korte metten gemaakt met haar oude rivale Maria Sharapova. Roger Federer kwam moeizaam op gang tegen debutant Sumit Nagal, maar wist zijn vorm snel terug te vinden.

De Amerikaanse Serena Williams speelde ijzersterk en versloeg de Russische Sharapova in 58 minuten met 6-1 en 6-1. Sharapova maakte kostbare fouten en kon de enkele breakpunten die ze kreeg niet verzilveren.

Het was een strijd tussen twee oudgedienden. De 37-jarige Serena Williams stond tegenover de 32-jarige Maria Sharapova die haar in 2004 in de finale van Wimbledon nog te slim af is geweest. Maar sindsdien is Williams altijd de sterkste geweest in de negentien onderlinge partijen. In het uitverkochte Arthur Ashe Stadion in New York won de als achtste geplaatste Williams onder het oog van onder anderen Mike Tyson overtuigend van de als 87e geplaatste Sharapova.

Beide speelsters kampten de afgelopen maanden met blessures. Een onderlinge wedstrijd op Roland Garros eerder dit jaar moest Williams nog opgeven vanwege een borstspierblessure. Die was maar tijdelijk, want enkele weken later stond Serena Williams nog in de finale op Wimbledon.

In 2017 is Serena Williams moeder geworden, en is sindsdien bezig met haar return. Vorig jaar stond ze in de finale, maar verloor van de Japanse Naomi Osaka. In de tweede ronde moet Williams het opnemen tegen haar landgenote Catherine McNally.

Maria Sharapova kon niet tippen aan Serena Williams (Foto: Pro Shots)

Roger Federer moeizaam op gang

Tennislegende Roger Federer had moeite om op gang te komen in zijn eerste partij op de US Open. De eerste set tegen de qualifier Sumit Nagal moest hij prijs geven, maar uiteindelijk won hij de partij met 4-6, 6-1, 6-2 en 6-4.

De 38-jarige Zwitser kon geen bal goed raken in de eerste set, terwijl zijn tegenstander, de 22-jarige Sumit Nagal uit India, op vleugels speelde. Daardoor kon het gebeuren dat de nummer 190 van de wereld die nog nooit op een Grand Slam-toernooi had gespeeld, laat staan in de grootste arena die het Arthur Ashe Stadion is, op zijn gemak een set won van de nummer 3 van de wereld. "Ik probeer te genieten van dit moment", aldus Sumit Nagal voorafgaand aan het duel.

In de tweede set begon Federer de ballen wat beter te raken en raakte daarna amper meer in de problemen. Pas in de vierde set brak Nagal weer een paar keer de service van Federer. Toen Federer op 5-4 de wedstrijd uit kon serveren, knokte Nagal zich terug. Het mocht echter niet baten, Federer pakte na twee en een half uur zijn eerste matchpunt. Toch zal de Zwitser niet helemaal tevreden terugkijken op deze wedstrijd met 57 onnodige fouten.

Federer won vijf keer achter elkaar de US Open, van 2004 tot en met 2008. Vorig jaar werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door de Australiër John Millman. Dit seizoen speelde hij nog in de finale van Wimbledon, die hij verloor tegen Novac Djokovic na een historische tie-break op 12-12

Roger Federer neemt het in de US Open in de tweede ronde op tegen de de nummer 99 van de wereld, de Bosnische Damir Dzumhur.

Roger Federer had het zwaar tijdens zijn eerste optreden op de US Open. (Foto: Pro Shots)