Serena Williams is de US Open in de nacht van maandag op dinsdag begonnen met een zeer overtuigende zege op Maria Sharapova. Roger Federer kwam in de openingsronde moeizaam op gang tegen debutant Sumit Nagal, maar won wel.

Zesvoudig US Open-winnares Williams speelde ijzersterk en versloeg Sharapova, die het toernooi in 2006 won, in 58 minuten met 6-1 en 6-1. Sharapova maakte veel fouten en kon de enkele breakpunten die ze kreeg niet verzilveren.

De 37-jarige Williams, die op haar 24e Grand Slam-titel en daarmee een evenaring van het record van Margaret Court jaagt, was in haar loopbaan al vaak te sterk voor de vijf jaar jongere Sharapova. Ze won twintig van de 22 confrontaties.

Beide speelsters kampten in aanloop naar de US Open met een blessure. Williams had last van haar rug en Sharapova ondervindt al langer last van haar schouder.

In de tweede ronde staat Williams tegenover haar landgenote Catherina McNally, de nummer 121 van de wereld. Vorig jaar verloor ze in een veelbesproken finale van Naomi Osaka. Een boze Williams liet zich toen volledig gaan tegenover umpire Carlos Ramos.

Ook Elina Svitolina (6-1 en 7-5 tegen de jonge Amerikaanse Whitney Osuigwe) staat in de tweede ronde. Eerder kwam Ashleigh Barty met de schrik vrij. Karolína Plísková overleefde eveneens de openingsronde, terwijl Angelique Kerber al strandde. Kiki Bertens komt dinsdag voor het eerst in actie op Flushing Meadows.

Serena Williams was duidelijk de betere tegen Maria Sharapova. (Foto: Pro Shots)

Roger Federer moeizaam op gang

Federer had in de nacht van maandag op dinsdag moeite om op gang te komen in zijn eerste US Open-partij. Tegen de Indiase qualifier Nagal moest de Zwitser de eerste set afstaan, maar won hij met 4-6, 6-1, 6-2 en 6-4.

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Federer had het in de eerste set lastig tegen de nummer 190 van de wereld, die debuteerde op een Grand Slam-toernooi. Vanaf de tweede set kwam Federer eigenlijk niet meer in de problemen, al maakte hij in totaal liefst 57 onnodige fouten.

De 38-jarige Federer won de US Open in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008. Vorig jaar werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door de Australiër John Millman. In de tweede ronde treft hij ditmaal de Bosniër Damir Dzumhur.

Oud-toernooiwinnaar Stan Wawrinka (2016) staat ook in de tweede ronde. De landgenoot van Federer had tegen de jonge Italiaan Jannik Sinner eveneens vier sets nodig: 6-3, 7-6 (4), 4-6 en 6-3.

Bij de mannen plaatsten eerder onder anderen titelverdediger Novak Djokovic, Daniil Medvedev en Kei Nishikori zich voor de tweede ronde in New York.

Roger Federer had het aanvankelijk niet makkelijk tijdens zijn eerste partij op de US Open. (Foto: Pro Shots)