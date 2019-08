Ashleigh Barty heeft zich maandagavond na een dramatische start alsnog voor de tweede ronde van de US Open geplaatst. Ook Karolína Plísková overleefde met moeite haar openingspartij op het Grand Slam-toernooi in New York.

De 23-jarige Barty verloor de eerste set tegen Zarina Diyas (WTA-80) verrassend met 1-6. De nummer twee van de wereld knokte zich vervolgens terug in het Arthur Ashe Stadium en trok na een uur en drie kwartier alsnog aan het langste eind: 1-6, 6-3 en 6-2.

Barty, die de gehele partij liefst 36 onnodige fouten sloeg, voorkwam zo dat ze net als in 2014 in de eerste ronde werd uitgeschakeld op de US Open. De Australische kwam in New York nog nooit verder dan de achtste finales, wat ook vorig jaar haar eindstation was.

In de tweede ronde neemt Barty het op tegen de Zweedse Johanna Larsson of de Amerikaanse Lauren Davis. De voormalige nummer één van de wereld kan voor de tweede keer dit jaar een Grand Slam-toernooi winnen, nadat ze begin juni Roland Garros op haar naam schreef.

Plísková via twee tiebreaks verder

Plísková, de Tsjechische nummer drie van de wereld, was in New York in twee sets te sterk voor haar landgenote Tereza Martincová: 7-6 (6) en 7-6 (3). Plísková had bijna twee uur nodig om Martincová te verslaan. Ze verloren ieder liefst zes servicegames.

Voor een plek in de derde ronde neemt de 27-jarige Plísková het op tegen de Georgische Mariam Bolkvadze (WTA-202) of de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-65), die nog tegen elkaar moeten spelen.

Plísková bereikte in 2016 nog de finale van de US Open en ging daarin ten onder tegen de Duitse Angelique Kerber. Bij de laatste twee edities van het Grand Slam-toernooi strandde ze in de kwartfinales. Plísková won nog nooit een Grand Slam.

Karolína Plísková won haar eerste partij via tiebreaks. (Foto: Pro Shots)

Nishikori dankzij opgave verder in New York

Bij de mannen plaatste Kei Nishikori zich dankzij een opgave voor de tweede ronde. De Argentijn Marco Trungelliti staakte de wedstrijd in de tweede set bij een achterstand van 1-4, nadat hij het eerste bedrijf al met 1-6 had verloren.

Nishikori neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Bradley Klahn, die in zijn eersterondepartij zonder setverlies afrekende met de Braziliaan Thiago Monteiro.