Robin Haase begint dinsdag op de US Open voor het eerst sinds 2010 aan een Grand Slam-toernooi zonder in de top honderd van de wereldranglijst te staan. De Hagenaar is nog altijd dé kopman van het Nederlandse tennis en een opvolger staat niet klaar. Oud-tennisser Sjeng Schalken en KNLTB-directeur Jacco Eltingh over de toekomst van Haase én die van het Nederlandse mannentennis.

Haase schommelde de laatste jaren tussen de veertigste en zeventigste plek op de ranking met hier en daar een positieve of negatieve uitschieter, maar die glorietijden zijn nu voorbij. Door een reeks mindere resultaten van de 32-jarige Hagenaar hebben we geen Nederlander meer in de top honderd en de vraag is of die er op korte termijn überhaupt wel gaat komen.

"We staan bij het mannentennis niet op het niveau waar we willen staan", erkent technisch directeur Eltingh van de Nederlandse tennisbond in gesprek met NUsport. "Dat is aan de ene kant zorgwekkend, maar ik heb geen toverstok waarmee ik met één zwaai van iemand een tophonderdspeler maak. Het moet uit de spelers zelf komen."

"We moeten structureel drie á vier mannen in de top honderd krijgen. Als bond ondersteunen we de talenten door bijvoorbeeld een coach van de bond te geven, zoals we nu bij Tallon Griekspoor doen. De echt jonge talenten proberen we goed te begeleiden en mee te geven dat het mogelijk is om te leven van tennis. Maar van de maatregelen die we nu nemen, zien we we pas over tien jaar het resultaat."

Na Haase is er in de persoon van Griekspoor (ATP-194) slechts één Nederlandse tennisser die eveneens in de top 200 van de ranking staat. Het is de vraag of hij en de talenten daarachter zich op termijn dusdanig kunnen ontwikkelen dat ze in de toekomst een gooi kunnen doen naar een plek in de top honderd van de wereldranglijst.

Robin Haase staat niet meer in de top honderd. (Foto: Pro Shots)

Schalken hoopt op inspiratiebron voor de rest

Schalken, die in zijn loopbaan negen ATP-toernooien in het enkelspel won en op het hoogtepunt van zijn carrière de elfde positie op de wereldranglijst bezette, is niet negatief gestemd door het huidige gebrek aan Nederlandse toppers. De geboren Limburger houdt er rekening mee dat de situatie snel kan veranderen.

"Als er één talent doorbreekt, zullen zijn leeftijdsgenoten er alles aan doen om mee te springen", verwacht hij. "Vroeger had je dat met het groepje Richard Krajicek, Eltingh en Jan Siemerink en hopelijk krijgen we dat nu met talenten als Jesper de Jong en Ryan Nijboer. De top honderd is een magische grens, maar het is niet heel lastig om er te komen. De vraag is alleen: hoe graag wil je het?"

Dat mentale aspect kan ook volgens Eltingh nog beter. De voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel, die alle Grand Slam-toernooien minstens één keer op zijn naam schreef, vindt dat Nederland wat dat betreft een inhaalslag moet maken.

"Op fysiek en mentaal gebied lopen we achter op tennissers uit andere landen", aldus Eltingh. "Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de vaardigheden die je als tennisser hebt en de ondersteuning die je krijgt, maar het gaat ook om de bereidheid om er alles uit te willen halen. Dat moet vanuit de spelers zelf komen."

"Kiki Bertens is daar een goed voorbeeld van. Zij realiseerde zich dat ze uit een ander vaatje moest tappen om van een leuke speelster een bijzondere speelster te worden en nu behoort ze tot de wereldtop. Wij moeten de huidige talenten helpen om het uiterste uit zichzelf te halen, maar ze moeten zélf elke dag hun stinkende best willen doen."

Sjeng Schalken bereikte in 2002 de laatste vier op de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Haase kan gaan verrassen op US Open'

Ondertussen begint Haase deze week aan zijn tiende US Open, waar hij ondanks zijn mindere ranking automatisch voor geplaatst is. De voormalig nummer 33 van de wereld kwam op Flushing Meadows nooit verder dan de tweede ronde, maar Schalken denkt dat Haase dit jaar kan verrassen in New York.

"Het is een domper voor Robin dat hij niet meer in de top honderd staat, maar hij heeft twee wedstrijden gewonnen in Winston-Salem en dat kan hem het nodige vertrouwen geven. Wie weet kan hij een paar partijen op de US Open winnen en dat is dan direct een springplank voor zijn ranking", zegt Schalken, die in 2002 de halve finales op de US Open bereikte.

"Het is voor Robin het uur van de waarheid, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hij staat met zijn rug tegen de muur en ik denk dat hij een speler is die juist dan kan verrassen. Hopelijk blijft hij strijden in het enkelspel, want ik vind hem een veel te goede tennisser om zich volledig op de dubbel te richten."

Haase begint de US Open dinsdag met een partij tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die als twintigste is geplaatst in New York. Hij is de enige Nederlandse man in het hoofdschema, want Tallon Griekspoor strandde in de derde en laatste kwalificatieronde. Bij de vrouwen geven Kiki Bertens (WTA-7) en qualifier Richèl Hogenkamp acte de présence.