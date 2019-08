Novak Djokovic heeft goede hoop dat hij het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer kan evenaren én verbeteren. De Serviër merkt dat hij op de goede weg is om de legendarische Zwitser af te troeven en voelt de druk daardoor toenemen.

"Het Grand Slam-record is een belangrijk doel van mij en dat zorgt voor de nodige verantwoordelijkheid", zegt Djokovic in aanloop naar de US Open. "Op dit moment gaat voor mij alles om de Grand Slams. Dit zijn de belangrijkste toernooien van het jaar en zo benader ik de sport ook."

De 32-jarige Djokovic verkeert op dit moment in topvorm. Van de laatste vijf Grand Slam-toernooien schreef de nummer één van de wereld er vier op zijn naam - Wimbledon in 2018 en 2019, US Open in 2018 en Australian Open in 2019 - en daardoor begint hij maandag als topfavoriet aan de US Open.

Djokovic staat nu op zestien Grand Slam-titels, twee minder dan Rafael Nadal (33 jaar) en vier minder dan recordhouder Federer (38 jaar). Nadal is echter vooral succesvol op Roland Garros en de laatste Grand Slam-titel van Federer dateert van januari 2018, toen hij de Australian Open won.

Novak Djokovic won dit jaar Wimbledon door Roger Federer in de finale te verslaan. (Foto: Pro Shots)

'Vleiend dat men mij associeert met Grand Slam-record'

Dat Djokovic goede papieren heeft om het record van Federer over te nemen, realiseert hij zich zelf ook. "Mensen praten erover en het is onmogelijk voor mij om me daar volledig van af te sluiten. Het is wel vleiend", bekent de aanvoerder van de wereldranglijst, die in juli op Wimbledon Federer in een heroïsche finale versloeg.

"Maar tegelijkertijd weet ik dat ik nog een heel lange weg te gaan heb. Ik ben 32 jaar, dus ik sta er anders voor ten opzichte van tien jaar geleden. Aan de andere kant voel ik me nog altijd jong en ben ik heel gemotiveerd om zo door te blijven gaan."

Djokovic begint maandag aan de jacht op zijn vierde US Open-titel. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena, de nummer 76 van de wereld. Federer begint zijn toernooi dinsdag tegen de Indiër Sumit Nagal (ATP-190) en Nadal speelt in de eerste ronde tegen de Australiër John Millman.