Kiki Bertens had niet de beste voorbereiding op de US Open en het laatste Grand Slam van het jaar is niet haar favoriete toernooi. Desondanks gelooft de 27-jarige tennisster in een topprestatie in New York.

"Ook ik kan de US Open winnen. Als ik in het toernooi groei en het vertrouwen per wedstrijd toeneemt", zegt Bertens tegen het AD. "Als ik goed speel, kan ik van iedereen winnen. Dat niveau is er nog niet, maar kan op elk moment ineens komen."

De nummer zeven van de wereld speelde in voorbereiding op de US Open twee hardcourttoernooien in Noord-Amerika. In Toronto won ze één partij en strandde ze vervolgens in de achtste finales tegen Bianca Andreescu. In Cincinnati verloor ze in haar eerste wedstrijd van Venus Williams. In beide gevallen ging het om een lange driesetter.

"Zonder super te spelen was ik dicht bij de winst", maakt Bertens zich geen zorgen over haar vorm. "Als één of twee punten mijn kant op vallen, kan ik winnen. Dat zegt dat mijn basisniveau omhoog is gegaan. Ik heb de afgelopen weken heel veel trainingsuren gemaakt en hoop dat het niveau hier steeds beter wordt."

Kiki Bertens won eerder dit jaar in Palermo van Paula Badosa. (Foto: Pro Shots)

'Dit is mijn moeilijkste Grand Slam'

Bertens geeft toe dat de US Open haar minst favoriete Grand Slam-toernooi is. De Wateringse stond zeven keer eerder in het hoofdschema in Flushing Meadows en zette vorig jaar met een plek in de derde ronde haar beste prestatie neer. Daarvoor werd ze twee keer in de tweede ronde en vier keer in de eerste ronde uitgeschakeld.

"Dit is voor mij van de vier Grand Slams de moeilijkste. Ik hoor alles op de baan, ben snel afgeleid. En als je ziet wat er hier allemaal gaande is tijdens een wedstrijd, hoeveel lawaai er is, dan is dat voor mij echt een uitdaging."

Bertens begint haar achtste US Open dinsdagavond (Nederlandse tijd) met een partij tegen Paula Badosa. De 21-jarige Spaanse verloor in de laatste kwalificatieronde, maar kreeg als 'lucky loser' een plek in het hoofdtoernooi.

De nummer 91 van de wereld trof Bertens één keer eerder. Eind juli won de Nederlandse in de halve finales van het graveltoernooi van Palermo in twee sets: 6-1 en 7-5. De in New York geboren Bedosa stond nog nooit in de tweede ronde van een Grand Slam.

De US Open begint maandag. Robin Haase en Richèl Hogenkamp zijn de andere Nederlandse deelnemers aan het enkelspel. Ook zij spelen hun eerste partijen op dinsdag.